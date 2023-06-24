​​​​​​​مكتب النقد والمدفوعات في الحسكة يباشر بصرف فواتير القمح

باشر مكتب النقد والمدفوعات المركزي بصرف فواتير القمح، في المراكز الـ 8 التي حددها في كل من قامشلو، الحسكة، ديريك، الرقة، الطبقة، منبج، كوباني، ودير الزور، حيث باشر مركز مكتب النقد والمدفوعات في الحسكة أيضاً بصرف فواتير القمح.

وتعمل هيئة المالية من خلال مكتب النقد والمدفوعات، بصرف فواتير القمح للمزارعين وفق التسعيرة التي تم تحديدها "43" سنتاً للكيلو الواحد.

وتجري عمليات الصرف بطريقة سلسة ووفق الجداول والفواتير.

منصور الكراف مزارع من ناحية تل تمر وعبد الباقي موسى من مدينة قامشلو أثنيا على آلية صرف الفواتير مؤكدين أن سعر الشراء الذي حددته الإدارة الذاتية ينصف المزارعين.

(س س/ك)

ANHA