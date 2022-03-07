​​​​​​​مكتب المرأة في TEV-DEM يدعو نساء العالم لمساندة ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا

وجاء ذلك عبر بيان أصدره مكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي بمناسبة حلول يوم المرأة العالمي، وقال:

"نحن بمكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM وبمناسبة حلول الثامن من آذار اليوم العالمي للمرأة نتقدم بالتهنئة لجميع النساء وعلى رأسهم أمهات الشهداء ولجميع الرفيقات المناضلات والمكافحات من أجل القيم الإنسانية والأخلاقية. للمرأة تاريخ وميراث غني بالثقافات والانجازات التي تحققت بفضل التضحيات وجهود جبارة قدمتها المرأة الطليعية.

الثامن من آذار ثورة بنيت بسواعد المرأة المناضلة والمضحية في وجه سياسات القوى الرأسمالية المهيمنة وضد الذهنية الذكورية المفروضة على إرادتها الحرة. الإنجاز والنصر الذي تحقق في هذا اليوم أصبح ميراثا ونقطة تحول كبيرة في حياة المرأة ودورها الطليعي.

تحاول القوى الرأسمالية العالمية بشتى الوسائل استغلال دور المرأة لأغراضها السياسية والاقتصادية، لتشتيت دورها في بنية المجتمع وبتسميات مختلفة لتسهيل السيطرة على المجتمع بأكمله.

مع ظهور حركة حرية كردستان وإبراز الدور الحقيقي للمرأة بناء على فلسفة الحياة الحرة وحرية المرأة أساسا للنضال التحرري بدأت المرأة الكردستانية بتنظيم صفوفها على الأسس والمبادئ والقيم الجوهرية للميراث التاريخي للمرأة وأصبحت نموذجا لقيادة المرأة العصرية المناضلة من أجل حماية القيم الإنسانية والأخلاقية والتي قاومت وانتصرت على أكبر إرهاب عالمي.

نحن مكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي TEV -DEM وبهذه المناسبة ننادي جميع النساء الأحرار في العالم لتوحيد الإرادة الحرة ولنكون اصحاب المواقف الداعمة ومساندة لدور المرأة الطليعية لثورة المرأة في شمال وشرق سوريا.

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ANHA