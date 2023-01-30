​​​​​​​مكتب المرأة في TEV-DEM يدعو لتصعيد النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان

أدلى مكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطيTEV-DEM ، اليوم الإثنين، ببيان إلى الرأي العام؛ استنكاراً للعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وطالب بتحقيق حريته الجسدية.

قرئ البيان من قبل الرئيسة المشتركة لغرف الصناعة في شمال وشرق سوريا، سوسن حسين، أمام مركز TEV-DEM العام الواقع بحي المحطة (القديمة) في مدينة قامشلو.

طالب البيان في مستهله، المنظمات الإنسانية والحقوقية المعنية بالكشف عن الوضع الصحي للقائد أوجلان وإنهاء العزلة المفروضة عليه، وأضاف البيان: "نحن النساء ومكونات شمال وشرق سوريا، نريد أن نسمع خبراً عن قائدنا أو تفسيراً يبرر لنا الكتمان والغموض الكبير وعدم الإفصاح عن معلومات بخصوص وضع القائد أوجلان ومنعه من مقابلة محاميه وعائلته".

وزاد البيان "لن ننسى ما قدمه القائد للمرأة لأن النسيان خيانة"، وأوضح "حرية القائد؛ هي حرية المرأة، ومفتاح الحل لجميع قضايا وأزمات الشرق الأوسط".

وتابع البيان: "الدولة التركية تقوم بممارسات لا إنسانية من خلال تعذيبها النفسي للقائد، لا نقبل بهذا العمل الممنهج والمعارض للمادة رقم /1/ من الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة 1989".

وتطرق البيان إلى ضرورة الإسراع في "اتخاذ تدابير بموجب القانون الدولي لكي يكفل تعزيز ثقة الشعوب بالمجتمع الدولي، كما على المنظمات الدولية أن تبادر للتدخل ووضع شروط من أجل الرعاية الطبية للقائد عبد الله أوجلان".

واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة تصعيد النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان "سنواصل كفاحنا حتى نضمن الحرية الجسدية للقائد آبو" وشدد "سيكون النصر حليف الشعوب التواقة؛ للحرية والمساواة".

(كروب/آ)

ANHA