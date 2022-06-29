​​​​​​​مكتب المرأة في مجلس عوائل الشهداء يندد بالعزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان

تنديداً بالعزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، أدلى مكتب المرأة في مجلس عوائل الشهداء، ببيان اليوم الأربعاء، أمام مركز مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو.

قرئ البيان باللغتين العربية والكردية من قبل عضوتي مجلس عوائل الشهداء في قامشلو نجاح سعيد وشيرين أحمد.

بيان مكتب المرأة في مجلس عوائل الشهداء، قال في مستهله: "خلال ١٠ سنوات من الثورة، والشعوب في شمال وشرق سوريا تقف صفاً واحداً أمام الهجمات الفاشية التركية وحكومة (AKP)، وأعوانها من المنظمات الإرهابية التي كانت ولا تزال تسعى إلى احتلال مناطقنا وتحقيق حلمها العثماني، ونتيجة ذلك زادت من أساليبها اللا أخلاقية والبعيدة عن الإنسانية من قتل وتشريد وأساليب القمع ضد شعوب المنطقة التي دافعت معاً عن مكتسباتها".

وندد بيان المكتب بالممارسات والعزلة المفروضة على القائد وعدم السماح لمحاميه وعائلته بزيارته، ولمدة أخرى كجزاء ليزيد العزلة على القائد، كما ندد بهجمات الاحتلال التركي عبر طائراته المسيّرة على "المدنيين العزل والإداريين في مؤسسات الإدارة الذاتية، وآخرها استهدافه لسيارتين في خانا سري، ويحصل كل ذلك أمام أنظار العالم لكن دون تعليق أو أخذ موقف، فهذا يفتح الطريق للحكومة التركية بارتكاب المزيد من الانتهاكات".

وأنهى مكتب المرأة في مجلس عوائل الشهداء بمدينة قامشلو بيانه، بترديد هتافات تحيي مقاومة القائد "عاش القائد آبو، الموت للفاشية التركية، عاشت مقاومة الشعب الثورية، عاشت مقاومة قوات الدفاع الشعبي".

هذا وتواصل دولة الاحتلال التركي فرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان ومنع محاميه وذويه من اللقاء به، فقد أفادت وكالة ميزوبوتاميا، بفرض السلطات التركية "عقوبات انضباطية" جديدة على القائد عبد الله أوجلان ومعتقلي إمرالي الآخرين، لـ 3 أشهر أخرى، الأحد المنصرم.

(ك آ/ي م)

ANHA