​​​​​​​مكتب المرأة في بلدية الشعب تنجز 80% من إعادة تأهيل حديقة الكلاسة في الحسكة

تقدم أهالي مدينة الحسكة بطلبات إلى بلدية الشعب في المدينة، لإعادة تأهيل وترميم الحديقة الواقعة بحي الكلاسة في مدينة الحسكة، وإعادة تنظيمها وزراعة الأشجار داخلها، لتكون فسحة للأهالي للترويح عن أنفسهم.

وحمل مكتب المرأة في بلدية الشعب على عاتقه، إعادة تأهيل الحديقة من جديد بعد أن باتت مكباً للنفايات، تلبيةً لمطالب الأهالي ونظراً لعدم وجود حدائق في الحي، فيما قدم المكتب دراسة مشروع تأهيل الحديقة في أيلول/ سبتمبر عام 2021، إلى لجنة البلديات والبيئة في مقاطعة الحسكة لترفع اللجنة بدورها الدراسة إلى هيئة البلديات والبيئة في مقاطعة قامشلو.

وباشر مكتب المرأة، بالتنسيق مع دائرة الفنية في البلدية، تنفيذ المشروع في الشهر تشرين الثاني من العام 2021، بعد دراسة المشروع من قبل اللجنة والهيئة، على شكل مراحل، فيما كانت المرحلة الأولى ترحيل القمامة وتسوية الأتربة وإنشاء السياج حول الحديقة التي تبلغ مساحتها (350 متراً مربعاً)، وإنشاء رصيف داخلي وخارجي، بحسب الإدارية في مكتب المرأة، رشا رمو.

ونوهت رشا رمو خلال حديثها، إلى أنهم بدأوا مؤخراً بالمرحلة الثانية من تمديد الإنارة في الحديقة وتركيب حجر الأرصفة (الأنترلوك) في الرصيف الداخلي والخارجي للحديقة، وزراعة العشرات من الأشجار بمختلف أنواعها، قائلةً: "تأخرت المرحلة الثانية، نتيجة ظروف أمنية شهدتها مدينة الحسكة في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى تعرقل المشروع".

وأشارت الإدارية في مكتب المرأة رشا رمو إلى قرب الانتهاء من المشروع، بعد إنجاز المكتب نسبة 80% من مشروع إعادة تأهيل الحديقة، التي ستساهم "في تنمية الغطاء النباتي، وتوفير مساحة لترويح الأهالي عن أنفسهم، والتخلص من آثار التلوث البيئي".

وحول مشاريع مكتب المرأة في بلدية الشعب بمدينة الحسكة لعام 2021-2022، أوضحت رشا، أن المكتب قام بتأهيل حديقة واقعة في حي المشيرفة عام 2021، مشيرة إلى تنفيذهم لمشاريع أخرى خلال العام الجاري "تأهيل حديقة في حي المفتي الواقع في دوار الشهيد سرحد، وتنفيذ مشروع مركز تطوير وتنمية قدرات المرأة في حي المفتي، وتأهيل مشروع مشغل الخياطة في بلدية صفيا".

وأكدت رشا رمو، أنه خلال أيام معدودة سيتم تسمية الحديقة وافتتاحها، بعد تزويدها بعشرات المقاعد والطاولات، وألعاب الأطفال، متمنية من الأهالي المحافظة عليها.

(أ م)

ANHA