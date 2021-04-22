​​​​​​​مكتب الإعلام في الإدارة الذاتية يبرق بطاقة تهنئة بعيد الصحافة الكردية الـ 123

وأكد مكتب الإعلام في برقية التهنئة أنّ المجهود الفردي الكبير الذي قدمه مقداد مدحت بدرخان لنشر صحيفة "كردستان" عام ١٨٩٨، يجب أن يكون حافزًا لكل صحفي غيور على مهنته وغيور على محيطه لرفع سوية الصحافة ونشر الوعي عن طريقها بأمانة ومهنية ودون أي تقاعس.

وتمنّى مكتب الإعلام بهذه المناسبة أن يزدهر الإعلام الكردي والإعلام في شمال وشرق سوريا عامّةً، ويحظى بكل المأمول منه، من أجواء حرية التعبير وحق الحصول على المعلومة" ليصل لما نطمح إليه من إعلام حقيقي، مهني، قادر على الوصول للعالمية".

والجدير ذكره أنّ مقداد مدحت بدر خان باشا، أمير جزيرة بوتان، هو المؤسس الحقيقي للصحافة الكردية، كما يجمع عليه معظم الوسط الإعلامي، وهو نفسه صاحب الامتياز لجريدة كردستان النصف الشهرية، التي صدرت في القاهرة في، يوم الخميس، 22 نيسان 1898م، وأصبح هذا التاريخ يومًا للاحتفال بعيد الصحافة الكردية كل عام.

(مـ)

ANHA