​​​​​​​مكتب الدفاع يدعو المكلفين إلى مراجعة مراكز الدفاع الذاتي

وجاء في تعميم نشره مكتب الدفاع اليوم :

"نظراً لظروف فترة الحظر بسبب جائحة كورونا وتعليق الدوام الرسمي في كافة الدوائر التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا بما فيها مكتب الدفاع والتعليق المؤقت بالتكليف لتأدية واجب الدفاع الذاتي .

إننا في مكتب الدفاع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وبعد رفع الحظر جزئيأ ننوه على كافة المكلفين بواجب الدفاع الذاتي إلى ضرورة مراجعة مكاتب ومراكز واجب الدفاع الذاتي في كافة مناطق شمال وشرق سوريا لإتمام الإجراءات المتعلقة بأوضاعهم فيما يخص تأدية واجب الدفاع الذاتي.

تبدأ المراجعة اعتباراً من تاريخه ولغاية 1 /7/2020 تأخير عن المراجعة يدخل تحت طائلة المحاسبة القانونية، يبلغ لكل من يلزم بتنفيذه".

(م)