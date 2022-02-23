أصدرت الرئاسة المشتركة لمكتب الدفاع لشمال وشرق سوريا تعميمين بناء على مقتضيات المصلحة العامة وعلى مقترح الإدارة العامة لواجب الدفاع الذاتي، جاء في الأول:

"عفو عام لجميع المقاتلين الفارين من خدمة واجب الدفاع الذاتي وتسوية أوضاعهم بشرط أن لا يكونوا متورطين في أعمال إرهابية أو جرائم قتل أو سرقات أو عمليات اختلاس، وتمنح مدة /45/ يوماً للفرار الداخلي و/ 90/ يوماً للفرار الخارجي على أن يراجع الفار مركز واجب الدفاع الذاتي التابع له ضمن المدة المحددة, بالإضافة إلى احتساب مدة الخدمة التي قضاها المقاتل قبل الفرار.

ويبدأ العمل بمضمون التعميم ابتداء من تاريخ 24/2/2022".

أما التعميم الثاني فحددت فيها الرئاسة المواليد المطلوبة لخدمة واجب الدفاع الذاتي في الحملة القادمة وهي من مواليد 1/1/ 1998 ولغاية 13/3/2004.

(ف)