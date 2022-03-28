​​​​​​​مكتب العصر الحقوقي يطلب من محكمة التنفيذ قبول طلب لقاء القائد أوجلان

رغم انتهاء فترة عقوبة "حظر الزيارة العائلية" بحق القائد عبدالله أوجلان، والتي فرضتها محكمة التنفيذ التركية في بورصا في الــ 18 من تشرين الثاني 2021، إلا أن المحكمة التركية لم تستجب لطلب الزيارة الذي تقدم به مكتب العصر الحقوقي إلى محكمة التنفيذ في بورصا.

وناشدت عائلة القائد عبدالله أوجلان وعائلات السجناء السياسيين في سجن جزيرة إمرالي القضاء التركي، من أجل إزالة العراقيل غير القانونية أمام الزيارات العائلية والحقوقية والسماح للسجناء السياسيين باللقاء بذويهم ومحاميهم.

وأفاد المحامون في مكتب العصر الحقوقي، أنهم "تقدموا بطلب إلى محكمة التنفيذ في بورصا بتاريخ الـ 22 من تشرين الثاني 2021، لإنهاء كل المعوقات والحجج غير القانونية التي تتسبب في استمرار عزلة مطلقة للسجناء، والسماح بتواصل قانوني وسليم فيما بين السجناء السياسيين وعائلاتهم ومحاميهم.

وأضاف المحامون: وكانت محكمة التنفيذ في بورصا قد أصدرت القرار رقم 3/2021 في شهر آب من العام 2021، القاضي بفرض عقوبة "حظر الزيارة العائلية"، وبذلك منعت السجناء السياسيين من اللقاء بذويهم ومحاميهم لمدة ثلاثة أشهر بذريعة "العقوبات الانضباطية" المنافية للقانون، رغم اعتراضات كثيرة تقدمنا بها…. والآن بعد انقضاء فترة العقوبة، تقدمت عائلات السجناء السياسيين بطلب الزيارة إلى محكمة التنفيذ في بورصا، إلا أن الأخيرة لم ترد على هذا الطلب حتى الآن.

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ANHA