وحسب وكالة ميزوبوتاميا الإخبارية فإن المحامين في مكتب العصر الحقوقي قد راجعوا قسم "إجراء عاجل" في المديرية الخاصة ضد التعذيب التابعة للأمم المتحدة في الثالث من شباط الجاري من أجل القائد أوجلان والمعتقلين الآخرين في إمرالي، عمر خيري كونار وحاملي يلدرم وويسي أكتاش.

لفت المحامون الانتباه إلى حالة موكليهم القائد أوجلان، وكونار، ويلدرم وأكتاش وذكروا أنهم لم يتلقوا أي معلومات عنهم منذ الـ 25 من شباط 2021.

طرح المحامون خلال زيارتهم، التقرير الذي أعدته اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب حول الوضع في سجن إمرالي وقرارات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

لفت المحامون الانتباه إلى المادتين السابعة والعاشرة من اتفاقية الأمم المتحدة للحقوق المدنية، اللتين تنظمان حظر التعذيب وسوء المعاملة، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة وضع موكلهم.

(ف)