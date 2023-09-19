​​​​​​​مكتب العصر الحقوقي يقدّم طلباً جديداً للقاء بالقائد عبد الله أوجلان

قدّم محامو مكتب العصر الحقوقي راضية أوزتورك، وإبراهيم بيلمز، وعمران أمكجي وجنكيز يوركلي اليوم الثلاثاء، طلباً جديداً إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة التركية ومديرية سجن إمرالي للقاء مع القائد عبد الله أوجلان ومعتقلي إمرالي الآخرين عمر خيري كونار وهاميلي يلدرم وويسي آكتاش.

ويقدّم المحامون في يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع طلباً جديداً للقاء القائد ومعتقلي إمرالي، تضاف إليها طلبات العوائل في يوم الجمعة من كل أسبوع، إلا أن جميع الطلبات تقابل بعدم الرد.

ولا ترد من سجن إمرالي أي معلومات منذ 25 آذار 2021، حيث تفرض الدولة التركية عزلة مشددة على القائد تمنعه من خلالها من لقاء المحامين والعائلة، ناهيك عن فرض ما يسمى "العقوبات الانضباطية" على القائد وتسليم رسائل تهديد له.

وآخر لقاء مع القائد عبد الله أوجلان قد جرى من قبل محاميه في 7 آب 2019، فيما كان آخر تواصل معه في 25 آذار 2021 عبر اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان، استمر 3-4 دقائق فقط ثم قطع الاتصال.

(س ر)