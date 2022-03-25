​​​​​​​مكتب العصر الحقوقي يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد العزلة المفروضة على القائد أوجلان

وتطرق مكتب العصر الحقوقي في بيانه الذي وصلت نسخة منه لوكالتنا، إلى أن المخاوف الأساسية التي تحتاج إلى إجابة هي كيفية ظهور ممارسات إمرالي في تركيا ولماذا لا يمكن التغلب عليها.

وأشار المكتب إلى أنهم لم يسمع من موكليه، القائد عبد الله أوجلان، وعمر خيري كونار، وويسي أكتاش، وهاميلي يلدريم، المسجونين في سجن إمرالي (ف) نوع شديد الحراسة، منذ عام حتى الآن.

نظام العزل في إمرالي

ووصف مكتب العصر الحقوقي وضع القائد عبد الله أوجلان منذ عام 1999 بأنه يخضع “لنظام عزل إمرالي” وتابع، “لقد تم حظر اجتماعات السيد أوجلان مع المحامين منذ عام 2011، وتم حظر الاجتماعات العائلية منذ تشرين الأول أكتوبر 2014. فقط عندما كان رد الفعل العام قويًا، كان يتم ترتيب عدد قليل من المحامين والاجتماعات العائلية الاستثنائية. لم يتمكن الثلاثة الآخرون من مقابلة محام منذ 17 مارس 2015، عندما تم نقلهم إلى سجن إمرالي، ولم يتمكنوا من تلقي زيارات من عائلاتهم إلا ثلاث مرات في السنوات الثماني الماضية.”

“آخر اتصال كان في مارس 2021”

وتذكيرًا بشأن الاتصال الهاتفي “المنقطع” للقائد عبد الله أوجلان مع شقيقه محمد أوجلان في 25 آذار مارس 2021، أدلى مكتب العصر الحقوقي بالملاحظات التالية:

“بصرف النظر عن ذلك، لم نتمكن من الاتصال بهم منذ ذلك اليوم، ولم نتمكن من الحصول حتى على أبسط المعلومات. ولم يتم إخبار محاميهم ولا عائلاتهم بنوع المعاملة التي يتلقونها أو ظروف احتجازهم. تقدمنا ​​بالعديد من الطلبات، من المحكمة الدستورية إلى النيابة وقاضي التنفيذ، وهي أدنى الوحدات القضائية المسؤولة عن مراقبة وتدقيق ممارسات السجون. على الرغم من ذلك، لم يتمكن موكلونا من التواصل مع العالم الخارجي حتى الآن، ولم تشارك السلطات معنا معلومات حول صحتهم وسلامتهم”.

العزلة وانسداد أفق حل القضية الكردية

وربط مكتب العصر الحقوقي بين عزلة أوجلان ومأزق القضية الكردية واستمر على النحو التالي: “الحقيقة التي لا يمكن إنكارها في البلاد هي أن ظروف الأزمة الحالية، التي يتعرض لها الناس من جميع طبقات المجتمع – بغض النظر عن الهوية العرقية أو الدينية أو الثقافية – تنبع من عدم حل القضية الكردية. وقد أدى تفاقم عزلة السيد أوجلان، الذي تم تسليط الضوء على دوره لحل القضية الكردية في ساحات نوروز عام 2022 مرة أخرى، إلى نقل سياسة المأزق هذه إلى مستوى جديد. مع تطبيق العزلة الشديدة في إمرالي بعد نيسان أبريل 2015، أصبحت المشاكل الاقتصادية أزمة لجزء كبير من المجتمع، كما أن حقيقة أن المعايير الأخلاقية الاجتماعية وصلت إلى الحضيض اعتُبرت أيضًا واحدة من المؤشرات الرئيسية لانتهاكات حقوق الإنسان. تؤكد جميع البيانات الموضوعية هذا الموقف. حقيقة أن السيد أوجلان لم يسمع عنه منذ أكثر من عام، وبتكلفة باهظة للمجتمع لدرجة أنه احتُجز في ظروف تعذيب من خلال عزله عن العالم الخارجي، تعني في الأساس العزلة ضد ديمقراطية تركيا ورفاهيتها وسلامها وسلامتها. وفي حين أن حالة الجهل الحالية، من ناحية، هي تجاهل واضح للقانون الذي يؤدي إلى التعذيب، فهي أيضًا عزلة اجتماعية يجب أن تضع الشعوب في تركيا أمام أعينها أنها ستجلب عواقب وخيمة معها. إنهاء العزلة نهج ليس مهمًا فقط لحل المشكلات، ولكنه أيضًا خطوة مهمة نحو الديمقراطية وإقرار القانون “.

وتابع البيان :“لهذه الأسباب، أولئك الذين يسعون لتحقيق مكاسب سياسية من خلال استغلال العزلة المطلقة التي يتحملون مسؤوليتها من جهة، والذين يشيرون إلى البرلمان بطريقة مجردة وغير دقيقة حول حل القضية الكردية، يجب عليهم أولاً احترام إرادة البرلمان. يجب تقديم تفسير للرأي العام حول سبب عدم تطبيق الدستور والقوانين، التي هي نتاج إرادة البرلمان وملزمة لجميع الناس وأجهزة الدولة، في إمرالي. لا ينبغي أن ننسى أن الأجهزة الحكومية يجب أن تتصرف ضمن الإطار القانوني وفقًا لسيادة القانون. ويتحمل البرلمان، وكذلك المجتمع المدني، الذي يتراوح من المؤسسات ذات الصلة إلى الأحزاب السياسية، مسؤولية حل هذه القضية.”

المعاملة غير إنسانية

لكل شخص الحق الطبيعي في التشكيك في الظروف الرهيبة في إمرالي لأن تركيا يفترض أنها دولة قانون ولا يمكن تعذيب أي شخص أو إساءة معاملته أو إخضاعه للمعاملة اللاإنسانية على النحو الذي يكفله الدستور. في حين أنه من المبادئ الدستورية الأساسية أن الجميع متساوون أمام القانون ولا يخضعون للتمييز، فإن تعليق التشريع الوطني في شخص السيد أوجلان وموكلينا الآخرين يجب أن يعترف به الجميع ويعترض عليه. ومن المتوقع أن تعمل الحكومات المكلفة بالدفاع عن سيادة القانون وحقوق الإنسان والمحافظة عليها، وكذلك المؤسسات التي تعتبر مكونات لا تنفصم عن المجتمع المدني التي تبنت هذه المهمة بما يتماشى مع مبرراتها. على الرغم من أنه لا يمكن تصوره في أي مكان في العالم، فإن السؤال الرئيسي الذي يجب أن تجيب عليه ديمقراطية تركيا هو كيف ظهرت ممارسات إمرالي ولماذا لا يمكن التغلب عليها في تركيا، وهي دولة تخضع للقانون الأوروبي.

يجب تلبية طلبات الزيارة

واختتم المكتب بيانه قائلاً: “حقيقة أننا غير قادرين على الاتصال بالسيد أوجلان وموكلينا الآخرين المحتجزين في إمرالي يتوافق مع سياسة تعزز عدم اليقين وتضع جميع الاحتمالات في الاعتبار. علاوة على ذلك، لا ينبغي أن ننسى أن الحبس الانفرادي لمدة عام دون الاتصال بالعالم الخارجي يشكل تعذيباً بموجب قواعد القانون والفقه العالمي. الممارسات الحالية هي موقف غير إنساني يستهدف سلامة الشخص المادية والروحية. يقع على عاتق هيئات الدولة التزام أساسي بوضع حد لهذه الممارسة على الفور والتأكد من لقاء موكلينا بالمحامين وعائلاتهم. من أجل تلبية هذا المطلب، ندعو كل من يدعم الديمقراطية والحريات ويهتم بعمل القانون للدفاع عنها. نلفت انتباه الجمهور إليها على أمل أن يكون كل من يتحدث عن العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والحريات الفردية والجماعية مخلصًا “.

المصدر: روج نيوز