​​​​​​​مكتب العلاقات العسكرية لقسد: نسعى إلى تقوية العلاقات العشائرية والعسكرية لردع الهجمات التركية

للنقاش حول الأوضاع والأحداث التي تشهدها شمال وشرق سوريا وسوريا عامة من سياسات وجرائم وهجمات احتلالية من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، وإيجاد حلول للمشاكل التي تشهدها المنطقة، تجتمع قوات سوريا الديمقراطية مع جميع شرائح المجتمع بين الفترة والأخرى.

تهدف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من خلال الاجتماعات والملتقيات التي تعقدها مع أهالي وشيوخ ووجهاء العشائر إلى جانب الأحزاب السياسية ومثقفي شمال وشرق سوريا للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم في سبيل تقوية العلاقات الاجتماعية وإصدار قرارات تهم وتفيد عموم المجتمع.

التصدي للهجمات التركية معاً

حول مضمون هذه الاجتماعات والملتقيات، أوضح الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية، حجي عرب، أنهم يجتمعون مع جميع شرائح المجتمع من شيوخ ووجهاء عشائر عربية وكردية، ومثقفين وكتّاب وأحزاب سياسية لتعزيز التكاتف بين شعوب المنطقة وقوات سوريا الديمقراطية للتصدي للهجمات التي تتعرض لها المنطقة معاً.

وبيّن عرب أنهم يناقشون خلال هذه الاجتماعات والملتقيات، التداعيات والأحداث التي تشهدها المنطقة بشكل عام، بالإضافة إلى الممارسات التركية بحق شعوب المنطقة من تهجير قسري وشن هجمات متواصلة.

حجي عرب لفت الانتباه إلى أهمية هذه الاجتماعات بالنسبة لشعوب المنطقة، قائلاً: "لهذه الاجتماعات أهمية في رفع صوت العشائر والقبائل والمثقفين لمحبي السلام لردع هذا التعسف والتهجير والتغيير الديمغرافي من قبل الدولة التركية".

'قواتنا لا تستفرد في قراراتها'

وأضاف عرب: "قواتنا لا تستفرد في قراراتها، إذ تناقش جميع المجريات والأحداث مع كافة شرائح المجتمع في المنطقة، فقوات سوريا الديمقراطية تستمد دعمها وقوتها من شعبها ومجتمعها، في سبيل اتخاذ قرارات صائبة تفيد المنطقة عامة".

ونوّه حجي عرب إلى دور وجهاء وشيوخ العشائر في ردع الهجمات على المنطقة وإفشال السياسات والمخططات التي تحاك ضدها، وقال: "لشيوخ ووجهاء العشائر دور كبير في المجتمع من أجل تعزيز التكاتف والتصدي للهجمات والممارسات على المنطقة".

وجهاء العشائر يرفضون السياسات التعسفية للدولة التركية

حول موقف وجهاء العشائر من جميع السياسات والمخططات التي تحاك ضد شعوب وأرض شمال وشرق سوريا، بيّن عرب: "لهم موقف رافض لجميع السياسات التعسفية للدولة التركية ضد شمال وشرق سوريا وسوريا عامة، ويؤكدون في جميع الاجتماعات والملتقيات التي تنعقد على ضرورة الحوار السوري- السوري لردع الهجمات".

خلال الملتقى العشائري الذي نظمته قوات سوريا الديمقراطية مع وجهاء وشيوخ العشائر العربية والكردية بمقاطعة قامشلو، في الـ 21 من أيار/ مايو، أعرب وجهاء وشيوخ العشائر عن مواصلة دعمهم لقوات سوريا الديمقراطية لتحرير جميع المناطق المحتلة من قبل الاحتلال التركي.

وفي ختام حديثه، أكد الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية، حجي عرب، على ضرورة مواصلة دعم وتعاون جميع شعوب المنطقة مع قواتها العسكرية للحفاظ على وحدة وأمن شمال وشرق سوريا، والحفاظ على السلم الأهلي، وقال: "علينا دائماً أن نكون على أهبة الاستعداد لأي هجمات خارجية أو اعتداء إقليمي وهجمات المرتزقة والفصائل التابعة للدولة التركية".

(ك)

ANHA