​​​​​​​مكتب العلاقات العامة لقوى الأمن الداخلي يعقد صلحاً بين عائلتين في قامشلو

أقيمت مراسم الصلح اليوم، في صالة النبلاء بمدينة قامشلو، بحضور المئات من أهالي المدينة وممثلين عن الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، والعلاقات العامة لقوات سوريا الديمقراطية، والمؤتمر الإسلامي الديمقراطي، ومجلس عوائل الشهداء، وهيئة الأعيان في شمال وشرق سوريا، وحزب الاتحاد الديمقراطي، وحركة المجتمع الديمقراطي وشيوخ العشائر العربية والكردية.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة باسم مكتب العلاقات العامة لقوى الأمن الداخلي، من قبل دوران الهاشمي، رحّب فيها بالحضور، وقال: " في الوقت الذي قرر أبناء شعبنا العمل الدؤوب والسعي الحثيث للوصول إلى أهدافه المشروعة في العيش بعزة وكرامة ووئام وسلام نجد قوى الشر والظلام تتهافت على إفشال سعينا وتشتيت شملنا وتشويه مشروعنا".

أكد الهاشمي: "لا سبيل إلى الوصول لأهدافنا النبيلة وحقوقنا المشروعة والحفاظ على مكتسباتنا إلا بتوحدنا وتكاتفنا وتلاحمنا وتعاضدنا ونبذ كافة أشكال الفرقة والخلاف".

توجه الهاشمي بالشكر للعائلتين على موقفهما المسالم، قائلاً: "إننا في قوى الأمن الداخلي، نبارك لشعبنا هذه الخطوة التي نعتبرها إنجازاً في ميدان فلسفة أخوة الشعوب والعيش المشترك، وانتصاراً في ساحة الأخلاق الفاضلة النبيلة، كما نعتبر الإصلاح الاجتماعي ملاحم بطولية لا تقل أهمية عن انتصارات وبطولات شبابنا وفتياتنا في جبهات القتال".

من جانبه، أكد عضو هيئة الأعيان في شمال وشرق سوريا، حكم خلو أن "هذا الاجتماع الذي يضم كافة أطياف ومكونات المجتمع، يعتبر مستقبلاً لسوريا بشكل عام، وبذلك نبارك هذا الاجتماع على كافة شعوب المنطقة ونأمل أن يكون مثالاً يحتذى به في كافة المناسبات؛ للوصول إلى مجتمع يسوده الأمن والأمان".

'أخوة الشعوب أفشلت كافة المخططات ضد المنطقة'

بدوره، أوضح الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، طلعت يونس "في الوقت الذي تتعرض فيه شمال وشرق سوريا للهجمات من كافة النواحي، بالإضافة إلى الممارسات التي تنتهج بحق المنطقة من أجل إنهاء مشروعها الديمقراطي، يعتبر هذا الاجتماع إنجازاً حقيقاً لشعوب المنطقة".

بيّن طلعت أن شعوب شمال وشرق سوريا أفشلت بتكاتفها ووحدتها، العديد من المخططات التي أُحيكت ضد المنطقة، قائلاً: "ذهنية المحبة وأخوة الشعوب بيننا هي بمثابة رد على كافة الصعوبات والهجمات التي تتعرض لها المنطقة، فقد كان للجان الصلح وشيوخ العشائر العربية والكردية أيضاً دور كبير في نشر السلام وفكر أخوة الشعوب في المنطقة إلى جانب الإدارة الذاتية".

طلعت يونس أكد أن الإدارة الذاتية ستواصل عملها الدؤوب في سبيل ترسيخ الأمن والأمان في المنطقة، وحماية شعوبها من الهجمات الخارجية والداخلية، وقال: "سنعمل دائماً على تأمين كافة المستلزمات لشعبنا، ونحقق الأمن والسلام"، مضيفاً: "سنتمكن من إفشال كافة المخططات التي تحاك ضد المنطقة بوحدة وأخوة الشعوب".

بعدها، قرئت وثيقة الصلح من قبل الشيخ، فهد دقوري الذي أكد "بعد عقد عدة لقاءات مع المكلفين بالصلح وطرفي الخلاف تم الاتفاق على عدة نقاط أبرزها" اعتبار فقدان شخص من آل جلي لحياته حادثة قضاء وقدر، وذلك استناداً على وصية الشاب المُتوفى لأهله، واعتبار إصابة شخص من آل قرطميني ردة فعل".

يشار إلى أن الخلاف نشب بين العائلتين قبل نحو شهر ونصف، نتيجة شجار بين شبان العائلتين أسفر عن مقتل شخص من عائلة جلي، وإصابة آخر من عائلة قرطميني.

(كروب/ف)

ANHA