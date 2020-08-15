​​​​​​​مخيم جديد سيستقبل مُهجّري سري كانيه القاطنين في مراكز الإيواء

شن الاحتلال التركي ومرتزقته مما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" هجوماً – لا يزال مستمراً- على مناطق شمال وشرق سوريا في الـ9 من تشرين الأول 2019، واحتلوا بموجبه مدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض.

هجمات الاحتلال تسببت بتهجير أكثر من 300 ألف مدني من المناطق التي احتلت بعد الهجوم، ولجأ الآلاف منهم لمدينة الحسكة، وحولت الإدارة الذاتية مدارس الحسكة لمراكز إيواء للنازحين.

ومن جانب آخر أنشأت الإدارة الذاتية مخيم واشوكاني، 12كم غرب مركز مدينة الحسكة، ويقطنه حالياً أكثر من 12 ألف مهجر.

تحويل المدارس لمراكز إيواء تسبب في حدوث ضغط على المدارس المتبقية من الناحية التعليمية، وقسم الدوام في كل المدارس إلى 3 فترات، متوزعة بين كافة المراحل الدراسية الابتدائية، الإعدادية والثانوية.

ولحل هذه المشكلة قبل العام الدراسي الجديد 2020-2021، بدأت الإدارة الذاتية بإنشاء مخيم جديد شرق مدينة الحسكة مقابل معمل الغزل.

المخيم الذي سمي بـ "مخيم سري كانيه" من المتوقع أن يستقبل المُهجّرين في الـ20 من آب/ أغسطس الجاري, والهدف هو إفراغ مراكز الإيواء التي أثرت سلباً على العملية التعليمية.

تبلغ مساحة المخيم 600 دونم ونصب فيه 2660 خيمة منها 1620 خيمة فردية و 1040 خيمة جماعية, ومجهز بكافة الخدمات من المياه والكهرباء والأرضية الإسمنتية.

وخصصت لكل عائلة خيمة، وتتبع لها غرف مسبقة الصنع تضم مطبخاً، بالإضافة إلى المرافق العامة كالحمام والتواليت، وستعمل الإدارة على تأمين المياه لهم.

الرئاسة المشتركة لإدارة مخيم "سري كانيه" صالح الحميدي، قال لوكالة أنباء هاوار إن "المخيم تم بناؤه من أجل تخفيف العبء عن مراكز الإيواء وإفراغها من المهجرين قبل بدء العملية التعليمية في المدينة، وهو استكمال لمخيم واشوكاني".

الحميدي نوه، أن عدد العائلات المهجرة في مراكز الإيواء يبلغ 450 عائلة، وسيتم نقلهم للمخيم كمرحلة أولى في الـ 20 من الشهر الجاري.

وأضاف الحميدي "المخيم تم بناؤه ضمن الشروط العالمية للمنظمات, والإدارة الذاتية هي الداعم الأساسي لهذا المخيم، وعلى المنظمات الدولية والإغاثية تقديم يد العون ومساعدتهم".

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن افتتاح المخيم بشكلٍ رسمي يوم غدٍ الأحد عبر بيان من قبل مجلس مقاطعة الحسكة.

(هـ ن)

ANHA