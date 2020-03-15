وكانت الإدارة المدنية في مدينة منبج وريفها قد عملت على إنشاء مخيم خاص بنازحي إدلب وسعت لتوفير الخدمات فيه ضمن الإمكانيات الممكنة، وشهد هذا المخيم تباطؤاً في عملية الإنشاء نتيجة الأجواء الجوية التي شهدها شهر شباط المعروف بتقلب طقسه.

واليوم استقبل مخيم "جديدة الحمر" أول دفعة من نازحي مدينة إدلب والتي ضمت 25 عائلة، واصطحب أهالي إدلب برفقتهم أمتعتهم التي استطاعوا إنقاذها من القصف الذي طال بلدات وأرياف إدلب، وكان أهالي إدلب قد انتشروا في قرى وبلدات مدينة منبج ومنهم عدة عوائل كانت قد حطت مؤقتاً في مخيم مدينة منبج الشرقي الذي يأوي نازحي مسكنة ودير حافر.

ومن المتوقع أن تصل دفعات أخرى من نازحي إدلب إلى مخيم جديدة الحمر في غضون الأيام المقبلة.

يذكر أن المئات من نازحي إدلب وصلوا خلال الأسابيع المنصرمة إلى مناطق شمال وشرق سوريا المحررة بعد إعلان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي عن استعدادهم لاستقبال نازحي إدلب الباحثين عن مناطق آمنة.

(كروب/ل)

ANHA