​​​​​​​مختطفة إيزيدية أخرى تتحرر من قبضة داعش

وقال البيت الإيزيدي إنه استلم الناجية الإيزيدية نجلاء سعيد اسماعيل من أسايش المرأة في إقليم الجزيرة، وكانت الناجية نجلاء سلمت نفسها إلى أسايش المرأة في مدينة الحسكة منذ يومين، بعد فرارها من قبضة آسريها الدواعش، وبعد التحقيق والتأكد من هويتها وإفاداتها، وبأنها من مواليد قرية تل قصب١٩٩٧، تم تسليمها أصولاً إلى البيت الإيزيدي ممثلاً بالرئيسة المشتركة ورئيس لجنة المختطفات ليصار تسليمها لاحقاً إلى عائلتها في شنكال.

وتقدم البيت الإيزيدي بالشكر الجزيل لقوى الأمن الداخلي في إقليم الجزيرة - أسايش المرأة على تعاونهم الدائم معه لإعادة الأسرى والمختطفات من النساء والأطفال، من المناطق المختلفة إلى ذويهم في شنكال الجريحة.

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ANHA