​​​​​​​مخطط وكالة هاوار 27-5-2022

قالت إحدى الشخصيات الوطنية في مقاطعة الحسكة إن مشاريع ومخططات دولة الاحتلال التركي واسعة، وتستهدف الجغرافية الكردستانية بأساليب مختلفة، بمشاركة الخونة، مؤكداً على أن المقاومة والسير على نهج الشخصية الوطنية محمد زكي جلبي، سبيل للحد من هذه المشاريع والمخططات. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد مهجرو عفرين في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب على مساندتهم ودعمهم لقوات تحرير عفرين ومواجهة الاحتلال التركي لتحرير مدينتهم، وأوضحوا أن العمليات التي تنفذها هذه القوات ضد الاحتلال تزرع فيهم الأمل بالعودة وأن التحرير أصبح قريباً. . (مرفق بالصور والفيديو).

حذّر شيخ عشيرة الولدة حامد الفرج من خطورة توطين اللاجئين السوريين في الشمال السوري المحتل، واعتبره مخططاً عثمانياً يستهدف كافة مكونات المنطقة وكافة المناطق التي احتلها العثمانيون سابقاً، مؤكداً أن مكونات المنطقة ستتصدى لهذه الهجمات والمخططات بفكر القائد أوجلان وتكاتفها. . (مرفق بالصور والفيديو).

قالت حميدة رنجوزأوغلولاري عن موقف الدولة التركية من عضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الاطلسي:" مرحلة المفاوضات على وشك البدء" وأكدت حميدة ان يمكن ان تنتج مفاوضاتهم حرب جديدة ضد الكرد. والتنازلات التي قد تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون بسيطة او باهظة.

اكد سياسيون ان سبب تهديدات الدولة التركية المحتلة ضد مناطق شمال وشرق سوريا وهجماتها على كامل كردستان هو تحطم ذهنيتها العنصرية. كما اكدوا ان الدولة التركية لا تستطع قبول مكتسبات الشعب الكردي. . (مرفق بالصور والفيديو).

تقرير

تزداد في أوساط السوريين المخاوف تجاه مصير المناطق التي تحتلها تركيا شمال البلاد، وذلك على وقع استمرار مشاريع تركية تثير الريبة من قبيل بناء جدار وحفر خنادق تفصلها عن المناطق السورية الأخرى، والإعلان الأخير عن توطين مليون لاجئ فيها داخل مستوطنات تبنى على أراض السكان الأصليين.

المرأة

تتبع دولة الاحتلال التركي أساليب مدروسة وممنهجة لضرب إرادة المرأة التي تعتبر القوة الديناميكية في تطور المجتمعات، عبر مشروع إعادة توطين "اللاجئين السوريين" في المناطق المحتلة، حيث رجحت ممثلة (مسد) في مصر أن تصبح سوريا مصدراً للمرتزقة أو ربما والأكثر ترجيحاً بؤرة لتنظيم تحت مسمى جديد وأكثر تطرفاً.

العالم

تمضي تركيا في مشاريعها الاستيطانية في مقاطعة عفرين وغيرها من المناطق التي تحتلها، دون أن يجري ردعها أو محاسبتها، متخذة ملف "اللاجئين السوريين"، كعنوان إنساني وستاراً لمشاريع التوطين والاستيطان وتغيير ملامح وهوية المناطق المحتلة.

المجتمع والحياة

تعمل هيئة الإدارة المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على إعادة تأهيل طريق للشاحنات والصهاريج من طريق السلام (أبيض) صوب قرية مارودة وصولاً إلى طريق الرقة- عين عيسى بطول 34 كم لتخفيف الازدحام، بالإضافة إلى أعمال تأهيل أخرى في الطرق. . (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA