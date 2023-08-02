​​​​​​​مخطط وكالة أنباء هاوار في 2 – 8 - 2023

يؤكد أهالي مدينة منبج في شمال وشرق سوريا أن التهديدات والضغوطات التي يتعرض لها القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، ورسائل التهديد التي سلّمت له، لن تنال من إرادة وعزيمة الشعوب المؤمنة بفكره وفلسفته. (مرفق بالفيديو والصور).

أدان أهالي ناحية الدرباسية هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا، وأكدوا أن الالتفاف حول قوات الدفاع الشعبي سيحقق النصر ويفشل مخططات تركيا. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد سيهانوك ديبو، أن الاجتماع الذي عقد في لوزان يمكن أن يكون الممهد لترتيب البيت الكردي، وإن لوزان الاجتماعية لا يقصد بها قبول فكرة لوزان القومية، وإنما الانطلاق منها لتصحيح الواقع الذي نعيشه. (مرفق بالفيديو والصور).

أشارت المتحدثة باسم مؤتمر ستار في قامشلو، شاها خليل إلى أن قتل النساء تحت مسمى الشرف ناجم عن العقلية الرجعية وقالت: "متمسكات بالنضال في سبيل تغيير العقلية الرجعية من خلال التدريبات والاجتماعات الجماهيرية". (مرفق بالفيديو والصور).

أكد أستاذ التاريخ في جامعة الأزهر، محمود زايد، أن اتفاقيات لوزان وسايكس بيكو أسست لصراعات دائمة بين الشعوب وأدت لتأخر المنطقة وشرذمتها، مشيراً إلى أن مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد أوجلان يمثل نموذجاً عالمياً لمواجهة هذه السياسات وإنقاذ المنطقة، ودعا إلى تبني هذا المشروع "إذا أراد الشرق الأوسط التخلص من أزماته".

تحدثت تقارير صحفية عن إلغاء زيارة رسمية كان يفترض أن يقوم بها الرئيس المصري إلى تركيا، نهاية تموز الماضي، وهو ما اعتبره البعض دليلاً على وجود ملفات عالقة تعرقل عودة التطبيع الكامل للعلاقات بين القاهرة وأنقرة. فهل فعلاً تعطّل قطار التطبيع المصري أم أن الأمر مجرد فقاعات إعلامية؟.

تعقد دار المرأة في شمال وشرق سوريا كونفراسه الثاني وذلك تحت شعار " بضمان ثورة المرأة الحرة، سنطور العائلة الديمقراطية " في صالة سردم بمدينة الحسكة، الساعة 09.30 (مرفق بالفيديو والصور).

يعقد المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جلسة استثنائية لمناقشة الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، في قاعة اجتماعات المجلس التنفيذي في الرقة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تصدر هيئة التربية في شمال وشرق سوريا نتائج امتحانات الشهادتين الثانوية والاعدادية بفرعيها الادبي والعلمي للطلبة النظاميين والاحرار في شمال وشرق سوريا، الساعة 11.00 (مرفق بصور والفيديو ).

يشيع أهالي نواحي ديريك وكركي لكي وجل أغا جثمان عضو قوات الامن الداخلي معتصم اكيوريك الى مثواه الأخير وذلك في مزار الشهيد خبات بمدينة ديريك، الساعة 18.00 (مرفق بصور وفيديو )

ينظم مؤتمر ستار مسيرة في مدينة حلب لاستذكار ضحايا مجزرة شنكال، تنتهي بوقفة احتجاجية عند دوار الشهيدة كلي سلمو في حي الشيخ مقصود، الساعة 18.30 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مؤتمر ستار بالتنسيق مع مجلس ناحية الشدادي ودار المرأة والثقافة والفنون وقفة لاستذكار ضحايا مجزرة شنكال، في حديثة القائد في الناحية، الساعة 19.00 (مرفق بالفيديو والصور).