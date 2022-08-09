​​​​​​​مخطط وكالة أنباء هاوار 9 – 8 – 2022

يقيم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو خيمة عزاء لشهداء حي الصناعة بمدينة قامشلو وذلك أمام مزار الشهيد دليل ساروخان بمدينة قامشلو الساعة ٩:٠٠، بينما تقام خيمة عزاء الشهيد مظلوم أمام منزل ذويه في ناحية عامودا(مرفق بالصور والفيديو)

تخرج في مدينة الحسكة تظاهرة حاشدة وذلك تنديداً بالهجمات والاعتداءات المستمرة من قبل الدولة الفاشية التركية على شمال وشرق سوريا، وتخاذل أمريكا روسيا وللمطالبة بفرض حظر جوي على المنطقة، الساعة 9:30 صباحاً وتنطلق من دوار الشهيد عزيز بحي غويران(مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مجلس مقاطعة الحسكة ببيان أمام مقر للتحالف الدولي بحي غويران، تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

أكد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، أن اجتماعي طهران وسوتشي تحولتا لاجتماع تعميق الأزمة السورية وعقد اتفاقات لتجزئة الأراضي السورية، داعياً كل شعب شمال وشرق سوريا بالصمود والمقاومة ضد هجمات الإبادة(مرفق بالصور والفيديو).

قالت شخصيات سورية أن اللامركزية ترياق الشرخ الذي أحدثه الاحتلال وحكم حزب البعث بين المكونات السورية، مشددة على أهمية الوحدة بين مكونات الشعب السوري لاستئناف محاولة النهوض من الأزمة(مرفق بالصور والفيديو).

أكد باحثون وكتّاب عرب وأتراك، أن استمرار تجريد القائد أوجلان من حقوقه وحرمانه من لقاء أسرته ومحاميه يمثل انتهاكاً كبيراً للقانون الدولي وحقوق الإنسان، مؤكدين أن القوى والمنظمات الدولية توظف ملف حقوق الإنسان سياساً خدمة لمصالحها(مرفق بالصور).

بدءاً من القاعدة مروراً بداعش وصولاً إلى الاحتلال التركي، وما بين اختلاف أسمائهم وشدة الهجمات وتسبُّبها بجرائم مختلفة، رسالة البقاء تجسّدت بين سكان ناحية تل تمر غرب مقاطعة الحسكة، في الصمود إلى اليوم، وعدم التخلي عن أرضهم في وجه جميع الهجمات(مرفق بالصور والفيديو).

يستمر مسلسل جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته بحق أهالي عفرين المحتلة، من إصدار أحكام بالإعدام، والقتل والخطف والتعذيب وقطع الأشجار وتدمير الطبيعة ونهب المواقع الأثرية، فيما وثقت وكالتنا أبرز الجرائم خلال نحو 10 الأيام الأخيرة في مقاطعة عفرين المحتلة(مرفق بالصور والفيديو).

أكد شيوخ ووجهاء العشائر العربية في مدينة الرقة على مساندتهم ودعمهم لعملية القسم التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية ضد الجواسيس والعملاء، وطالبوا بإنزال أشد العقوبات بحق العملاء والجواسيس وضرورة استمرار العملية حتى إلقاء القبض عليهم جميعاً(مرفق بالصور والفيديو).

تكثف الأكاديميات العسكرية الخاصة بقوات سوريا الديمقراطية من تدريب مقاتليها فكرياً وعسكرياً، وعلى أساليب قتالية جديدة مبتكرة ومتطورة تماشياً مع ما تشهده شمال وشرق سوريا من تهديدات وهجمات مستمرة، في مسعى منها إلى رفع سوية المقاتلين(مرفق بالصور والفيديو).

مع استمرار الفلتان الأمني في عموم مدينة درعا الخاضعة لما تسمى "التسويات"، استهدفت حكومة دمشق مدينة طفس بالأسلحة الثقيلة، في حين عد المعارض السوري، ياسين البلخي، هذا التصعيد "مسرحية جديدة" هدفها بث الرعب في نفوس الناس وإخضاعهم لمطالبها بما يخدم أجندات خارجية(مرفق بالصور ).

يحفر أهالي تل رفعت الخنادق بجوار منازلهم لمواجهة هجمات الاحتلال التركي والمرتزقة التابعين له، ويقولون:" إن الدولة التركية دولة احتلال وستخرج من أرضنا شاءت أم أبت."(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

لم يتحقق الاتفاق المطلوب بشأن العملية العسكرية التركية في روج آفا في الاجتماع الذي عُقد في طهران بين الرعاة الثلاثة لاجتماعات أستانا. فقد عارضت إيران وروسيا أي تدخّل محتمل، وأوضحتا أن هذا يشكل خطراً عليهما. وظهر في البيان الختامي المشترك لاجتماع طهران اتفاقات الشراكة والتعاون بين روسيا وإيران، ومطالبتهما بانسحاب الولايات المتحدة الأميركية من سوريا. وقد جعلتا تركيا أيضاً شريكة في مطالبهما هذه. في اجتماع طهران اتفقت إيران وروسيا وسعتا إلى إبقاء تركيا في اللعبة.

الشبيبة

تعقد منظمة إيزدينا جلسة حوارية بعنوان"الحوكمة وتعزيز دور الشباب الإيزيدي للوصول إلى صناعة القرار" ،وذلك في البيت الإيزيدي بناحية تربه سبيه، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

عدّت الباحثة الاجتماعية والناشطة النسوية السورية، شفا صوان، أن استهداف دولة الاحتلال التركي للقيادية جيان تولهلدان استهدافاً لنضال المرأة الحرة، وقالت " نضال المرأة يدخل الرعب في قلب المحتل".(مرفق بالصور).

ANHA