​​​​​​​مخطط وكالة أنباء هاوار 9 – 11 – 2022

يشيع أهالي ناحية الشدادي جثمان المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية أحمد عكلة الشيخ الذي استشهد في قرية التروازية على الطريق الدولي بين ناحيتي تل تمر و عين عيسى، و ذلك في مزار الشهداء بناحية الشدادي في تمام الساعة 9.00(مرفق بالصور والفيديو).

يقدم أهالي مدينة قامشلو العزاء لذوي الشهيد ميتان شورش المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية، الذي استشهد إثر هجوم مسيَرة تابعة دولة الاحتلال التركي على قامشلو، وذلك أمام منزل ذوي الشهيد في حي الهلالية، في تمام الساعة الـ09:00(مرفق بالصور والفيديو).

تستقبل الإدارة الذاتية لإقليم الفرات جثامين 10 مواطنين كانوا قد هاجروا وقضوا قبالة السواحل الجزائرية غرقاً، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر أهالي مدينة قامشلو وعوائل الشهداء الشخصية الوطنية الشهيد يوسف كلو وحفيديه محمد ومظلوم كلو في الذكرى السنوية الأولى لاستشهادهم، وذلك أمام دوار الشهيد يوسف كلو بمدينة قامشلو، في تمام الساعة 14.00.(مرفق بالصور والفيديو)

يمر اليوم عام على استهداف الشخصية الوطنية يوسف كلو وحفيديه مظلوم ومحمد كلو، بعد مسيرة حافلة بالتضحيات، فيما جددت عائلة كلو الوطنية التزامها بالسير على نهج الشهداء، وأكدت" لن نتراجع عن طريق الوطنية"(مرفق بالصور والفيديو).

اعتبر الحقوقي وعضو لجنة حرية القائد عبد الله أوجلان، في باشور (جنوب كردستان)، حكيم عبد الكريم، العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان، عزلة سياسية وغير إنسانية، ولا تتناسب مع أي قانون أو عرف، مؤكداً، "تركيا تنتهك جميع الاتفاقات الدولية، وبنود قرار "الحق في الأمل"، الموجود في دستورها"(مرفق بالصور والفيديو).

أكد أعضاء من حزب سوريا المستقبل أن هجمات دولة الاحتلال التركي الكيماوية على مناطق الدفاع المشروع دليل على فشلها أمام إرادة الكريلا، فيما أوضح مثقفون من مدينة الطبقة أن تزايد هذه الهجمات جاء نتيجة الصمت الدولي المتواصل، مشددين على ضرورة التمسك بالفكر الحر والتسلح بالوعي للتصدي لجميع السياسات المناهضة لحرية(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الكاتب والصحفي دجوار آغا أن انتشار مرتزقة "هيئة تحرير الشام" في عدة مناطق محتلة تركياً هو "بناء حزام إرهابي جديد في الشمال السوري" وكذلك "تجهيز قوى متمرسة ومتمكنة في القتال لوضعهم في أي عدوان مستقبلي"(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

شارفت HUNERGEHA WELAT على إعادة طرح أغنية "SEROK"، والتي كانت فرقة أكري في مدينة حلب قد طرحتها في عام 1991، وذلك في تعبير عن رفضهم للعزلة التي تفرضها دولة الاحتلال التركي على القائد عبد الله أوجلان(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

يفتتح مركز للخيول في كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو بحضور مربي الخيول ومؤسسة الثروة الحيوانية، وذلك في تمام الساعة الـ10:00 (مرفق بالصور والفيديو)

للاستفادة من الأراضي الزراعية طيلة العام، ولدعم الاقتصاد المجتمعي، والوصول بالمنطقة إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، باشرت جمعية اقتصاد المرأة في ناحية تربه سبيه بزراعة 20 دونم من الأراضي الزراعية بالخضروات الشتوية(مرفق بالصور والفيديو).

بهدف تأمين الأدوية المفقودة وسد احتياجات مناطق شمال وشرق سوريا من الأدوية افتتح أحد أبناء مدينة الطبقة معملاً لتصنيع الأدوية السائلة (الشراب)، كخطوة أولية وفي الفترة المقبلة سيتم صنع الكبسولات الدوائية(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

شهدت مدينة بريتوريا، عاصمة جنوب إفريقيا، الأربعاء الماضي، الإعلان عن اتفاق سلام بين الحكومة الإثيوبية وزعماء في إقليم تيغراي، لإنهاء الحرب الوحشية في شمال البلاد، فهل سينجح هذا الاتفاق بإنهاء الحرب الأهلية بشكل دائم؟(مرفق بالصور).

ANHA