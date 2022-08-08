​​​​​​​مخطط وكالة أنباء هاوار 8 – 8 – 2022

يشيع أهالي مدينة قامشلو جثمان الشهيدين الطفلين أحمد حسين وآهنك حسين إلى مثواهم الأخير في مزار الشهيد دليل ساروخان بمدينة قامشلو الساعة 18:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يدلي مؤتمر ستار في ناحية جل آغا بياناً حول استمرار العزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان واستنكاراً لهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا وذلك أمام مركز مؤتمر ستار الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو)

قال الباحث السياسي ومدير مركز الجيوستراتيجي للدراسات إبراهيم كابان، إن ما أنتجه القائد أوجلان من خلال مرافعاته، وخاصة نظرية الأمة الديمقراطية، كانت كفيلة بتجاوز المرحلة الكلاسيكية على المستوى القوموي، إلى جانب وصفه النظرية بالمشروع كامل المقومات؛ لإنهاء الصراعات في الشرق الأوسط(مرفق بالصور).

أوضح الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في مدينة منبج، محمد خير شيخو، أن إعلان الإدارة الذاتية لحالة الطوارئ جاء بعد ارتفاع وتيرة تهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، بهدف وضع كافة الجهات الإدارية والخدمية على أهبة الاستعداد لمواجهة الهجمات، وتأمين الحماية الكاملة للمواطنين(مرفق بالصور والفيديو).

أكد المكون العربي في مقاطعة الحسكة على الصمود في وجه هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته التي تهدف إلى احتلال المنطقة(مرفق بالصور والفيديو).

أكّد مواطنون ورؤساء مشتركون للكومينات على تأييدهم لـ ’ عملية القسم‘وقالوا: "سنخرج الخونة من بيننا بكل قوتنا. هؤلاء العملاء هم أملٌ للعدو لذا علينا محاربتهم" (مرفق بالصور والفيديو).

اقترح رئيس الهيئة الدبلوماسية لحركة المجتمع الكردستاني (حركة الحرية) حسين كركوكي، اتباع نمط الإدارة الذاتية في العراق لتجاوز أزماته العميقة، حيث يرزح البلد المتعدد القوميات والأديان والمذاهب تحت وطأة أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية(مرفق بالصور).

حذر نائب الرئاسة المشتركة لمقاطعة كري سبي المحتلة من تداعيات كارثية على سوريا مع استمرار دولة الاحتلال التركي في عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين وتوطينهم في المناطق المحتلة في سوريا عقب تهجير سكانها الأصليين(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

كشفت الرئيسة المشتركة لهيئة الداخلية وعضوة خلية الأزمة في إقليم الفرات، سوزدار شيخو، عن إجراءات متعددة اتخذتها الخلية في سبيل تعزيز المقاومة الشعبية في وجه الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

بألحانهم وأغانيهم الوطنية والثورية ومسرحياتهم يشكّلون جبهة فنية أساسية إلى جانب الجبهات العسكرية ضد هجمات وتهديدات دولة الاحتلال التركي، حيث يرى فنانو وفنانات روج آفا أن فنهم هو سلاحهم الرئيس لمواجهة هجمات الاحتلال ودعم الروح النضالية لشعبهم(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA