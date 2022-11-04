​​​​​​​مخطط وكالة أنباء هاوار 4-11-2022

يتوافد أهالي مقاطعة الحسكة إلى خيمة عزاء الشهيدة ديلان محمد أشرف التي استشهدت في مناطق الدفاع مشروع وذلك في تمام الساعه 10.00 (مرفق بالصور و الفيديو).

أوضحت الرئيسة المشتركة لهيئة الدفاع عن السيد عبد الله أوجلان في شمال وشرق سوريا، خديجة إبراهيم، أن تمديد سلطات الفاشية التركية حظر اللقاء بالقائد لستة أشهر أخرى ليس له أي أساس قانوني، ويجب على المنظمات الحقوقية والدولية مساءلة الدولة التركية ومحاسبتها على هذه الخروقات(مرفق بالصور والفيديو).

طالب المحامي والحقوقي آزاد عبدي، المنظمات الحقوقية والطبية العالمية بالتوجه إلى مناطق الدفاع المشروع للتحقيق في استخدام دولة الاحتلال التركي لأسلحة محظورة في حربها على الكرد، ودعا الحكومة العراقية للتعاون في هذا الإطار(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح مواطنون أن جيش الاحتلال التركي، لم يستطع تحقيق أهدافه في مناطق الدفاع الشعبي، لذلك لجأ إلى استخدام الأسلحة الكيماوية، مؤكدين أن الكريلا ستنتصر مهما استخدمت الدولة التركية المحتلة من أسلحة(مرفق بالصور والفيديو).

تدخل المجموعات المرتزقة التي تنشط في المناطق التي تحتلّها الدولة التركية، على أجندة الاشتباكات والصراعات الداخليّة، لكن في الواقع، فإنّ جميع هذه المجموعات بدءاً من جبهة النصرة وداعش ومروراً بالجيش الوطني السوري وحتّى هيئة تحرير الشام تخضع لرعاية الجهة ذاتها وتخدم مصالح المحتلين(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

يخشى مزارعو مدينة منبج من عدم قدرتهم على جني محاصيلهم، نتيجة قربها من المناطق المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي، وتعرضها بشكل شبه يومي للقصف التركي، ووفقاً لإحصائية لجنة الزراعة فإن هناك حقولاً زراعية على امتداد 65 كم بعرض 4 كم متاخمة للمناطق المحتلة(مرفق بالصور).

أكد الإداري في بلدية الشعب بحيي الشيخ مقصود والأشرفية، صلاح سينو أن استمرار حكومة دمشق في حصارها للمنطقة سيعيق إنجاز المشاريع الخدمية، مطالباً الجهات المعنية بوضع حد لممارساتها(مرفق بالصور والفيديو).

منذ طفولته ،يحب صبحي أبو عبدو أن يزرع الأشجار والورود حوله، وبشغف كبير يعمل في مشتله بمدينة قامشلو ويعتني به، ليصبح" مشتل ياسمين الشام"، مكاناً جميلاً في المدينة الكبيرة(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

دخل لبنان سادس شغور رئاسي في تاريخه، بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، دون توافق على مرشح يمكنه حصد الأغلبية النيابية المطلوبة، فكيف سيكون شكل المشهد اللبناني المقبل؟ وما العوامل التي يمكن أن تُخرج لبنان من شغوره الرئاسي، وهو يعيش ظروفاً مختلفة وأكثر تعقيداً هذه المرة على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ANHA