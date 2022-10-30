​​​​​​​مخطط وكالة أنباء هاوار 30 – 10 – 2022

يعقد الكونفراس الثاني لبلديات الشعب الديمقراطية- الأيكولوجية والمؤمنة بحرية المرأة، وذلك في الساعة 9.00(مرفق بالصور والفيديو).

يقيم مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة مراسم لاستذكار شهداء شهر تشرين الأول الذين استشهدوا في أوقات و أزمنة متفرقة وذلك في صالة رشو بمدينة الحسكة الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

تحيي قوى الأمن الداخلي في مدينة الطبقة الذكرى السنوية التاسعة لتأسيس قوى الأمن الداخلي بشمال وشرق سوريا وذلك في مسرح مركز الثقافة والفن في مدينة الطبقة، في حين يحتفل أهالي مدينة منبج وريفها بالذكرى الساعة 14.00(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في الطبقة، أن دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق تتبنيان سياسة مشتركة ضد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، داعياً الأحزاب السياسية والمجتمع لفضح السياسات المعادية للمنطقة(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الخبير في الأسلحة الكيماويّة؛ الدكتور عباس منصوران أنّ المشاهد المصوّرة المتعلّقة باستخدام الأسلحة الكيماويّة ضدّ الكريلا تشير إلى استخدام الجيش التركي لقنابل كيماويّة مختلفة إلى غازات التونغستن المعدني الثقيل، وقنابل السيانوجين السامّة، وقال: "لتحديد أنواع قنابل الغاز والمواد الكيماويّة المستخدمة؛ يجب معاينة وضع المصابين عن كثب، وفحص كل شيء من التربة إلى بقايا القنابل المستخدمة وحتّى الملابس"(مرفق بالصور).

الثقافة والفن

للعام السادس على التوالي نظمت هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة وهيئة الثقافة لشمال وشرق سوريا الدورة السادسة لمعرض الشهيد هركول للكتاب في مدينة قامشلو. تغيير موعد إقامة المعرض وتوسيع دائرة دور النشر المشاركة، وتسهيلات أخرى عديدة قدمتها الجهات المعنية ساهمت في نجاح فعاليات المعرض(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

أوضحت الصحفية في مجال الدفاع عن حقوق النساء في تونس، زهور المشرقي، أن الجرائم المرتكبة بحق النساء من قبل دولة الاحتلال التركي والنظام الإيراني تعكس وحشية الأنظمة الشمولية ضد إرادة المرأة، ودعت النساء لتوحيد جهودهن في مواجهة تلك الأنظمة(مرفق بالصور).

العالم والشرق الأوسط

أوقعت قراءات استخبارات دولة الاحتلال التركي، أردوغان في ورطة كبيرة بعد أن اتخذت قراراً بالسماح لمرتزقة "تحرير الشام" جبهة النصرة سابقاً، واجهة له في عفرين المحتلة، فيما سارعت إيران وأميركا إلى تهنئة رئيس الوزراء العراقي الجديد لمنح البرلمان الثقة لحكومته، الأمر الذي يعكس مدى حاجة الطرفين إلى تهدئة الساحة العراقية(مرفق بالصور).

شهدت الأيام والأسابيع الماضية، انتشار المظاهرات والفعاليات الاحتجاجية في العاصمة التونسية وعدة مدن أخرى على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد، في تطور قال عنه خبراء في الشأن التونسي أنه قد يطيح بقيس سعيّد(مرفق بالصور).

ANHA