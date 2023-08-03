​​​​​​​مخطط وكالة أنباء هاوار 3 – 8 - 2023

يؤكد أهالي مناطق شمال وشرق سوريا والذين عانوا من ظلم وبطش داعش أن فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان أخرجهم والمنطقة من ظلام دامس خلّفه داعش، وطالبوا بضرورة إنهاء العزلة المشددة المفروضة بحقه. (مرفق بصور وفيديو )

أكد خودي دا الياس أن الفرمان الذي بدأه داعش لا زال مستمراً، والذين لم يستطيعوا حماية شنكال والدفاع عنها شركاء لـ داعش، وقال: "لو لم يكونوا شركاء لما استمرت هجماتهم التي تهدف إلى القضاء على جذور الشعب الإيزيدي وإبادته وإحداث فرمان آخر لوضع نهاية للإيزيديين، وأن محاولاتهم للنيل من شنكال لن تنجح ولن نسمح لهم بتطبيق ذلك مهما حصل".(مرفق بصور وفيديو )

كشفت مصادر عن ترحيل سلطات الاحتلال التركي أكثر من 22 ألف أسرة، تنحدر من مناطق مختلفة في سوريا منذ بداية العام الجاري وتوطينها في المناطق المحتلة، في سياق استمرار السلطات التركية باستغلال ملف اللاجئين السوريين، وتغيير ديمغرافية المنطقة.

لا شك في أن تركيا تسيطر اليوم، على جنوب كردستان اقتصادياً وسياسياً وحتى ثقافياً، لكن عندما هاجم داعش مدينة هولير مطلع 2015، وهدد مسعود البرزاني على تخوم هولير، عقب ذبح ثلاثة من مقاتلي البيشمركة، لم تبد تركيا أيّ موقف، بل كانت تقف وتتفرج على تلك الأّحداث لأّن داعش في الأساس هو صنيعها، ما الرسائل التي حاولت تركيا إظهارها للحكومة والشعب هناك، مرةً أخرى وقفت حركة التحرر الكردستانية "مقاتلي الكريلا" في وجه هذا المخطط الذي استهدف كردستان، ودافعت عن مناطق مختلفة حاول داعش السيطرة عليها في جنوب كردستان.

التحقت 25 امرأة وشابة بدورة التمريض والإسعافات الأولية في حلب، إذ لفتت المنضمات لأهداف مختلفة، إلى أن أهميتها تكمن في الاستجابة السريعة للحالات المرضية الطارئة، ريثما يتم إيصال المريض أو المصاب إلى المستشفى. (مرفق بصور وفيديو )

يقيم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل في مدينة منبج وريفها ندوة تحت عنوان "المرأة الواعية أساس بناء عائلة ديمقراطية" وذلك في مركز الثقافة والفن في المدينة، الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يدلي المجلس التنفيذي لاقليم الجزيرة ببيان بخصوص مجزرة 3 آب في شنكال وذلك امام مرقر المجلس التننفيذي باقليم الجزيرة في ناحية عامودا الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يدلي مجلس ناحية تل براك ببيان الى الراي العام لتنديد بمجزرة شنكال، وذلك من أمام مركز المجلس،الساعة 10.00 (مرفق بصور وفيديو )

تنظم هيئة الإدارة المحلية لإقليم الجزيرة مؤتمراً صحفياً حول انطلاق مشروع استجرار مياه الشرب من مدينة عامودا إلى الحسكة، افي قرية سنجق سعدون في ريف عامودا، الساعة 18.00 (مرفق بالصور والفيديو).