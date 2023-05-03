​​​​​​​مخطط وكالة أنباء هاوار 3- 5- 2023

قال عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي السوري، أن حصار حكومة دمشق المفروض على مقاطعة الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية جاء بعد قمة وزراء الدفاع في موسكو، مطالباً حكومة دمشق بالكف عن سياسات الإبادة وتغيير ذهنيتها لحل أزمة البلاد. مرفق (بالصور والفيديو)

أشاد ساسة شمال وشرق سوريا بمبادرة الإدارة الذاتية لحل الازمة السورية وأكدوا أن النموذج الذي يتم العمل عليه في مناطق الإدارة الذاتية يصلح لأن يكون نموذجاً في مختلف المناطق السورية. مرفق (بالصور والفيديو)

تأتي زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا، بالتزامن مع زيادة العلاقات العربية مع حكومة دمشق، حيث تخشى طهران انزلاق الأخيرة صوب العرب أكثر مما تسمح به إيران.

تحتدّ السياسة قبل أيام قليلة من الانتخابات التركيّة، وسيكون من الصعب على الأشخاص الذين يتولّون السلطة قبول الهزيمة في الانتخابات، فعندما ينظر المرء إلى لهجة أعضاء حزب العدالة والتنمية، يبدون وكأنهم يحاربون في ميدانٍ للحرب، كما أنّ هناك سياسيون مرموقين يعتبرون الانتخابات "حرب تحرير".

أتاحت الأعمال السينمائيّة في ظلّ ثورة شمال وشرق سوريا لهما الفرصة لتحقيق أحلام الطفولة، فلم يتمكّن من أن يصبحا سينمائيّين عندما كان طفلاً لكنّه اليوم يعمل في هذا المجال مع ابنته. مرفق (بالصور والفيديو)

يتوجّه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا الأربعاء، في زيارة سيلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد، وهي أول زيارة لرئيس إيراني إلى سوريا منذ أن اندلعت الثورة السورية عام 2011، وتكتسب زيارة رئيسي إلى دمشق أهمية بالغة نظراً للتطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

اسماعيل اسماعيل، أيقونة ونموذج لنضال الشعب الفلسطيني المتشبث بأرضه، والذي يصر على زيارتها، على الرغم من العراقيل التي تفرضها السلطات الإسرائيلية عليه وعلى بقية المزارعين.

ينظم مؤتمر ستار وقفة تضامنية على مستوى اقليم الجزيرة، لدعم ومساندة النساء في انتخابات باكور كردستان وتركيا، وذلك في ملعب هيثم كجو في مدينة قامشلو، الساعة 10:00 مرفق (بالصور والفيديو)

يدلي اتحاد الاعلام الحر ببيان حول اليوم العالمي لحرية الصحافة وللاحتجاج على اعتقال تركيا للصحفيين، وذلك امام مقر منظمة الامم المتحدة في حي السياحي بمدينة قامشلو ، الساعة الـ13:00 مرفق (بالصور والفيديو)

تنظم جامعة روج آفا المهرجان الأول لطلبة الجامعة، وذلك على مدرجات الجامعة في مدينة قامشلو، الساعة 16.00 مرفق (بالصور والفيديو)

يعقد اتحاد المرأة الشابة في اقليم الفرات منتدى حوارياً ضمن حملة "المرأة، حياة، الحرية" وذلك في مخيم مهجري كري سبي بناحية عين عيسى الساعة 11.00 (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم اتحاد المرأة الشابة في منبج مسيرة جماهيرية للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله الساعة 11:00 (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA