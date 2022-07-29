​​​​​​​مخطط وكالة أنباء هاوار 29 – 7 – 2022

يشيع أهالي إقليم الفرات 4 شهداء من قوى الأمن الداخلي استهدفتهم طائرة مسيرة تابعة لدولة الاحتلال التركي ، وذلك إلى مثواهم الأخير في مزار الشهيدة دجلة في مدينة كوباني الساعة 18.00(مرفق بالصور والفيديو).

مع دخول المؤامرة الدولية على القائد أوجلان عامها 25، أكدت عضوة المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان، آهين علي، أنه يجب عقد محاكمة جديدة له على أساس القوانين الدولية والأوروبية، موضحة أن حملة "حان وقت الحرية" تركز على الجوانب القانونية بشكل أكبر ضمن مرحلتها الثانية.(مرفق بالصور والفيديو).

قال الأستاذ في القانون الدستوري، الدكتور العراقي، وائل البياتي، إن الاعتداءات التركية على العراق غير مبررة، وشدد على ضرورة نضال مشترك بين الشعوب يدفع الحكومات إلى إنهاء الوجود العسكري التركي في بلدانها.(مرفق بالصور).

أدانت عضوات في تنظيمات نسائية وأحزاب سياسية وقوى عسكرية، استهداف الاحتلال التركي للقياديات الثلاث جيان وبارين وروج، وتعهدن بالرد القاسي والمقاومة حتى تحقيق النصر، مطالبات المجتمع الدولي بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا لإيقاف جرائم الاحتلال التركي.(مرفق بالصور والفيديو).

طالب أعضاء مركز باقي خدو للثقافة والفن في إقليم الفرات الذين يفكرون في الهجرة إلى خارج الوطن، وخاصة الفئة الشابة، بمراجعة أنفسهم قبل اتخاذ هذا القرار، واعتبروها حرباً خاصة تستهدف المنطقة.(مرفق بالصور والفيديو).

قالت آوات حسام الدين إن الدولة التركية المحتلة حوّلت سعادة العراقيين إلى نعوش، وشددت على ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن الدولي قراراً بسحب القوات التركية المحتلة ومقراتها الاستخباراتية الموجودة في العراق، وخاصة في جنوب كردستان وكركوك.(مرفق بالصور والفيديو).

شدد وجهاء عشائر عربية على ضرورة تنظيم المجتمع وفق أسس حرب الشعب الثورية لمواجهة المخططات الاستعمارية لدولة الاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا.(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

متى يغدو الفن ثورةً في زمن أمسى (النشاز) يُبجَّل كقدر أسود، أو تُسرق ثقافة الشعوب وفنَّها وحضارتها أمام أنظار أصحابها المحبطين المتخبَّطين؟! ألا يعلم المستبدُّون أنَّ الفنَّ لغة الألم التي يتقنها العاشقون ويحسنون إنشادها وترنيمها بلغتها الأصيلة دونما زيف أو شذوذ؛ فهي لغة الأمَّهات التي يهدلن بها لصغارهن آناء الليل؛ الحقيقة التي أتقنتها فطرتها الأزلية وهي تقارع الظلام بنور فؤادها المتهجِّد لصراط الاستقامة المخفيَّة بالنار وبارود اللصوص المستعمرين والمحتلَّين(مرفق بالصور).

الثقافة والفن

أعلنت هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة عن انطلاق المرحلة الثالثة من مسابقة " كتّاب المستقبل" . وبحسب عضو في اللجنة التحضيرية بلغ عدد الأطفال الذين سجلوا أسماءهم حتى الآن 200 طفل. وقال:" إن مستوى الأطفال جيد. وينتظرنا مستقبل باهر بهمتهم."

المجتمع والحياة

أطلقت لجنة الطاقة والاتصالات في مجلس الرقة المدني مشاريع جديدة ضمن خطة أعدّتها للعام الحالي، بعد تنفيذها عدة مشاريع بهدف توصيل الكهرباء إلى كافة أحياء مدينة الرقة.(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA