​​​​​​​مخطط وكالة أنباء هاوار 29 – 7 - 2023

أكد القائد عبد الله أوجلان أن مع لوزان اجتماعيّة ستترسّخ الديمقراطيّة لدى كافة شرائح المجتمع، وهناك أرضيّة مهيّأة لذلك اليوم، وأنه على الكرد الاستعداد جيّداً للوزان اجتماعيّة، فبلوزان اجتماعيّة سيقود الكرد التحوّل الديمقراطي (الدمقرطة)، وأنه على الكرد الاستعداد للوزان اجتماعيّة بشكلٍ جماعي كمجتمع كما لو كانوا يستعدّون للحرب(مرفق بالصور).

أعربت النساء في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، عن رفضهن لرسائل التهديد المرسلة للقائد عبد الله أوجلان، وأكدن "سنحارب من أجل قائدنا وتحقيق حريته الجسدية، ولن نتوقف حتى نحقق ذلك"(مرفق بالصور والفيديو).

هي ابنة وطن الشمس والنار، رائدة الأوقات واللحظات الصعبة التي لم تخشَ قسوة الحياة، إحدى أعمدة بناء التعليم الناجح باللغة الأم، هي رفيقة هفرين وزينب وجيان وسوسن، هي الشهيدة يسرى درويش(مرفق بالصور والفيديو).

قال أهالي كوباني في شمال وشرق سوريا إن هجمات الاحتلال التركي المستمرة على مناطق الدفاع مديا تتمة لمعاهدة لوزان ضد الشعب الكردستاني، وأن الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK بمشاركته في هذه الهجمات يغرز خنجراً في خاصرة الكرد، ويستوجب الانتفاض في وجهه(مرفق بالصور والفيديو).

يعاني سكان مدينة الحسكة من شحّ المياه، ويستيقظون في ساعات الصباح الباكر من كل يوم لأجل تأمين مياه الشرب، جرّاء قطع الدولة التركية المياه عن مدينتهم(مرفق بالصور والفيديو).

كشف مدير سد روج آفا (تشرين)، المهندس حمود الحمادين، عن أرقام مرعبة، تكشف الواقع الكارثي لنهر الفرات والبحيرات القائمة وراء السدود في شمال وشرق سوريا، نتيجة استمرار دولة الاحتلال التركي بحبس واردات النهر عن سوريا لمدة 30 شهراً(مرفق بالصور والفيديو).

افتتح كومين المسرح التابع لحركة الثقافة والفن في عفرين والشهباء دورة للتمثيل المسرحي في الشهباء(مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر أهالي ناحية عامودا شهداء شهر تموز، وذلك في مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، في تمام الساعة الـ 09:30، (مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي ناحية تربه سبيه جثمان الشهيد دجوار (محمد فيصل عمر)، وذلك في مزار الشهيد دلشير بقرية دكري، في تمام الساعة الـ10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تصل مدينة الحسكة قافلة صهاريج للمياه، مرسلة من لجنة بلديات قامشلو، لدعم ومساندة أهالي مدينة الحسكة، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، مراسم تشييع للشهيدات، هبة بكر وأمينة سليمان وبيريفان خلف وحسنة محمد وذلك في مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية، الساعة 17.30(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس مقاطعة قامشلو مراسم أربعينية الشهداء ( يسرى درويش، ولميان شويش، وفرات دانيال)، وذلك في مزار الشهداء السريان بمدينة قامشلو، ومزار الشهيد إسماعيل في ناحية عامودا، الساعة الـ 18:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA