​​​​​​​مخطط وكالة أنباء هاوار 29 – 10 – 2022

يستذكر أهالي ناحية ديرك ومنطقتي كوجرات وبرآف 152 شهيداً، استشهدوا خلال أشهر آب وأيلول وتشرين الأول في أماكن وأوقات متفرقة، وذلك في ملعب كورنيش المغلق، في تمام الساعة الـ10:00،( مرفق بالصور والفيديو).

يحيي مؤتمر ستار في ناحية تل تمر الذكرى السنوية الثلاثون على استشهاد المناضلة بيريتان وذلك في مؤسسة عوائل الشهداء بالناحية ، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينصب في مدينة منبج شمال وشرق سوريا خيمة اعتصام، بتنظيم من حركة الشبيبة الثورية السورية تنديدا باستمرار استخدام دولة الاحتلال التركي للأسلحة الكيميائية ضد مناطق الفاع المشروع، وبالصمت الدولي حيالها، الساعة11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

تنظم هيئة الشباب والرياضة ،اعتصام جماهيري، للتعبير عن الغضب من جرائم الاحتلال التركي بحق المقاتلين والمقاتلات من أجل الحرية والتأكيد على الانتقام من أجل الشهداء ،وذلك في ملعب الشهيد هيثم كجو بمدينة قامشلو، الساعة 12:00، (مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي مدينة قامشلو، الشهيدين المواطنين اللذين استشهدا في قصف طائرة مسيرة للاحتلال التركي لمدينة قامشلو، بتاريخ 24 تشرين الأول الجاري، وذلك في مزار الشهيد دليل صاروخان الساعة 16.00(مرفق بالصور والفيديو).

يغلق معرض الشهيد هركول للكتاب بدورته السادسة، أبوابه في يومه الثامن والأخير(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت أمهات الكريلا اللواتي شارك أبنائهن في حرب المقاومة ضد خيانة حزب الديمقراطي الكردستاني في أعوام التسعينات أنهم ساروا على نهج مقاومة المناضلة بيريتان التي رفضت الخيانة وجسدت في شخصياتها القيادة وحقيقة تاريخ المرأة الكردستانية(مرفق بالصور والفيديو).

أكد الحقوقي جبرائيل مصطفى أن كافة الاتفاقات والمعاهدات الخاصة بحظر الأسلحة الكيماوية بقيت حبراً على ورق، باستخدام تركيا لهذه الأسلحة في مناطق الدفاع المشروع(مرفق بالصور والفيديو).

حمّل حقوقيون القوى الدولية مسؤولة استمرار الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا والتي اعتبروها خرقاً للسيادة السورية(مرفق بالصور والفيديو).

يرى الناطق باسم مجلس منبج العسكري أن الانتشار الأخير لمرتزقة "أحرار الشام" في الجبهات الشمالية والغربية مع قواتهم العسكرية، مخطط جديد لدولة الاحتلال التركي وفتح الطريق أمام مرتزقة "جبهة النصرة" للتمدد، مؤكداً استعداد قواتهم للتصدي لأية جهة معتدية(مرفق بالصور والفيديو).

تقرير

تعتبر ظاهرة التحرش ظاهرة عالمية تعاني منها أغلب دول العالم بنسب متفاوتة، إلا أن الأمر مختلف في سوريا فعندما يتحول المكلف بمكافحة هذه الظاهرة إلى متحرش عندها يصبح الوضع كارثياً وذو آثار مدمرة على المجتمع(مرفق بالصور ).

العالم والشرق الأوسط

أخفق مجلس النواب اللبناني، للمرة الرابعة، في انتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفاً لميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، ووفقاً لمراقبين، فإن التوافق على انتخاب رئيس جديد للبنان ينتظر توافقات إقليمية ودولية، وربما يرتبط باتفاق مرتقب لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بوساطة أميركية(مرفق بالصور).

ANHA