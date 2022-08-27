​​​​​​​مخطط وكالة أنباء هاوار 27 – 8 – 2022

تستمر المرحلة الثانية من حملة" الإنسانية والأمن" التي اطلقتها قوى الأمن الداخلي في مخيم الهول لملاحقة خلايا داعش وتجفيف البيئة الدموية المساعدة لهم وتخليص القاطنين من إرهابهم، في يومها الثالث (مرفق بالصور والفيديو(.

يخرج أهالي مدينة قامشلو في مظاهرة تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، انطلاقاً من دوار الشرق بمدينة قامشلو الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

تستمر خيمة الاعتصام التي نصبتها قوات حماية المجتمع- المرأة ومؤتمر ستار تحت شعار "أين ضميركم وعدالتكم"، في يومها السادس عشر أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة قامشلو، الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مكتب العلاقات بحزب الاتحاد الديمقراطي وحزب التغيير والنهضة السوري ملتقى حواري تحت شعار " لا للاحتلال التركي والدعوة لتحرير جميع الأراضي السورية" وذلك في صالة ستار لايت الواقعة بالقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

تروي نساء في مخيم الهول، ما يتعرض له القاطنون من جرائم وعمليات قتل ترتكبها خلايا مرتزقة داعش، تبث الرعب في نفوسهم، بينما تكشف إحداهن أن الخلايا قتلت ابنتها ولم تستطع فعل أي شيء(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت الرئيسة المشتركة للمجلس الصحي لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، ليلى حسن، أن الحصار الذي تفرضه "الفرقة الرابعة" التابعة لحكومة دمشق على الحيين سيؤدي إلى انقطاع الأدوية من الصيدليات، وقالت "هذا حصار غير إنساني وغير أخلاقي بحق أهالي الحيين"(مرفق بالصور والفيديو).

عمد الاحتلال التركي على استهداف نقاط حكومة دمشق على الحدود بين شمال وشرق سوريا وتركيا، وسط ترويج الإعلام التركي عن مساعٍ لإعادة تطبيع العلاقات مع دمشق، في حين، عد المعارض السوري، فراس قصاص هذه الاستهدافات بمثابة رسائل ضغط لدمشق بغية إرغامها على الانخراط معه، مؤكداً أن حدوث التقارب سيؤثر بشكل سلبي على الوضع السوري بمجمله(مرفق بالصور).

استنكر أهالي مدينة منبج هجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا التي تستهدف شعب المنطقة عامة، والمرأة الحرة خاصة، وسعيه لزرع الفتنة بين المكونات وزعزعة أمن المنطقة(مرفق بالصور والفيديو).

أكّدت أفين جمعة أنّ دولة الاحتلال التركي ترتكب بقطعها لمياه محطة علوك جريمة حرب، وأنها تستخدم المياه كسلاحٍ ضد الأهالي، وناشدت الصليب الأحمر الدولي الضغط على دولة الاحتلال التركي لإيقاف السياسات التي تنتهجها عبر استغلال ورقة المياه(مرفق بالصور والفيديو).

تقرير

تقدمت حالة الدفاع المشروع لدى أهالي شمال وشرق مع تصاعد هجمات جيش الاحتلال التركي عليهم، إذ يعتمدون هذه المنهجية للحماية من الإبادة المطبقة ضدهم. سنسرد في هذا التقرير أمثلة حية على الدفاع المشروع للشعوب، والذي يعد حقاً أساسياً في جميع القوانين والأديان(مرفق بالصور).

تحليل

تركيا البلد الذي يفتقد للحريات الفردية وحرية التعبير والرأي، يفتقد لحقوق المرأة والأطفال والمكونات والأطياف والثقافات غير التركية، بلد يواجه فيه الفرد عنصرية غير طبيعية إذا لم يكن من العرق التركي، بلد يقبع في سجونه آلاف المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وآلاف النساء والناشطات في مجال حقوق المرأة والأطفال دون ارتكابهم أي ذنب(مرفق بالصور).

الثورة الثقافية هي الثورة الأساسية والرئيسة، ولا يمكن لأي ثورة الحفاظ على استمرارها ما لم تتمكّن من خوض ثورتها الثقافية. إذ ينبغي إتمام الثورة السياسية والعسكرية بالثورة الثقافية(مرفق بالصور).

العالم والشرق الأوسط

تشهد الأزمة السياسية في العراق يوماً تلو الأخر تعقيدات دون حلول تلوح في الأفق، في حين يرجح باحث عراقي إنهاءها في حال تم إحياء الاتفاق النووي الإيراني بين أميركا وإيران؛ كون هذه الأطراف لها دور في أزمة البلاد، بحسب رأيه(مرفق بالصور).

بلغ وجع اللبنانيين ذروته نتيجة تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وباتت البلاد على شفير كارثة نفسية تتفاقم فيها حالات الانتحار، تجسدت آثار ذلك بنوع آخر من المأساة، مع تسجيل حالات الانتحار ارتفاعاً ملحوظاً، وهو ما أكدته نتائج دراسة جديدة أجرتها الدولية للمعلومات(مرفق بالصور).

ANHA