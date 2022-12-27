​​​​​​​مخطط وكالة أنباء هاوار 27 – 12 - 2022

تحت شعار "حرية القائد آبو هي ضمان الحل والسلام"، يُعقد كونفرانسُ المبادرة السورية لحرية القائد آبو، في صالة زانا بمدينة قامشلو، الساعة 09.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة الحسكة شهداء شهري، تشرين الثاني وكانون الأول، الذين استشهدوا في أعوام مختلفة من النضال، وذلك في صالة رشو بمدينة الحسكة الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يقدم أهالي مقاطعة كوباني واجب العزاء لذوي الشهيدة بروين حلنج التي استشهدت في مناطق الدفاع المشروع، وذلك في قرية حلنج شرق مدينة كوباني، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا مراسم غيابية للشهيدة المقاتلة في قوات الدفاع الشعبي، جاندا إسماعيل، التي استشهدت في المقاومة ضد جيش الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع، وذلك في قرية الوردية التابعة لبلدة جاغر بازار في عامودا، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

تنديداً بمجزرة باريس الثانية، تدلي المؤسسات الدينية في ناحية تل تمر ببيان، وذلك أمام مجلس عوائل الشهداء في الساعة 10.00، وينظم مؤتمر ستار في كوباني مظاهرة في ناحية شيران الساعة 11.00، كما تنظم حركة المرأة الشابة في مدينة الحسكة مظاهرة تنطلق من أمام حديقة القائد في حي الناصرة الساعة 12:00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم شبيبة مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني مظاهرة، تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وتنديداً بمجزرة باريس الثانية، وذلك في ناحية صرين، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

تستمر خيم العزاء لشهداء مجزرة باريس الثانية في نواحي جل آغا وتل كوجر وتل براك في مقاطعة قامشلو، وفي السياق ينظم مؤتمر ستار في مقاطعة كوباني مظاهرة (مرفق بالصور والفيديو).

أكد الرئيس المشترك لمجلس الرقة المدني، محمد نور الذيب، أن هجوم داعش في مدينة الرقة، استكمال لمخطط داعش ودولة الاحتلال التركي لزعزعة الأمن والاستقرار وإعادة نشاط داعش من جديد إلى شمال وشرق سوريا، وطالب أهالي الرقة بالالتزام بقرار حظر التجوال (مرفق بالصور والفيديو)

أكدت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية (مركز حلب) جيهان محمد، أن الحصار المفروض على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية ومقاطعة الشهباء من قبل حكومة دمشق بالتزامن مع الهجمات التركية على المنطقة؛ ليس محض صدفة، إنما يتم بتنسيق استخباراتي بين الطرفين (مرفق بالصور والفيديو).

أكد اللواء الدكتور المصري، نصر سالم أن تركيا قامت بالدور الأكبر في تشكيل وتجهيز عناصر داعش على أرضها والدفع بها إلى سوريا والعراق، وأن عودة داعش إلى الواجهة من جديد؛ يعني أن المشروع التركي في سوريا والعراق لم يتحقق بعد (مرفق بالصور).

طالب صالح مسلم، الحكومة الفرنسية بأخذ مجزرة باريس الثانية على محمل الجد من أجل إثبات نزاهتها، وعدم التغاضي عن هذه القضية كسابقتها، وألا تفتح المجال لارتكاب جرائم جديدة (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

على عكس كل التوقعات، هذه المرة، لم يكن الصراع بين روسيا وأوكرانيا قصيراً ومحدوداً وأقل تأثيراً، كما كانت تتوقع روسيا، مثلما حدث عام 2014 عندما غزت روسيا شبه جزيرة القرم؛ والذي سرعان ما أدانه المجتمع الدولي إلا أنه لم يحدث شيء ملموس ضد روسيا في ذلك الوقت (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

استطاعت هيئة الصحة خلال عام 2022 افتتاح مشافٍ ومراكز صحية والعمل على بناء أخرى، في حين أن بلديات الشعب عملت على مشاريع تزفيت أكثر من 400 كم من الطرق، ومشاريع أخرى تعتبر إنجازاً كبيراً (مرفق بالصور).