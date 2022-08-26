​​​​​​​مخطط وكالة أنباء هاوار 26 – 8 – 2022

تستمر المرحلة الثانية من حملة" الإنسانية والأمن" التي اطلقتها قوى الأمن الداخلي في مخيم الهول لملاحقة خلايا داعش وتجفيف البيئة الدموية المساعدة لهم وتخليص القاطنين من إرهابهم، في يومها الثاني (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر خيمة الاعتصام التي نصبتها قوات حماية المجتمع_ المرأة ومؤتمر ستار تحت شعار "أين ضميركم وعدالتكم"، في يومها الخامس عشر أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة قامشلو، الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

ثمّن مواطنون في إقليم الجزيرة المرحلة الثانية من حملة "الإنسانية والأمن" التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي في مخيم الهول، وعمليات قسد ضد خلايا داعش في المنطقة، إلا أنهم انتقدوا غياب الدعم الدولي في الجهود المبذولة لإلحاق الهزيمة النهائية بداعش(مرفق بالصور والفيديو).

تروي نساء في مخيم الهول، ما يتعرض له القاطنون من جرائم وعمليات قتل تقوم بها خلايا مرتزقة داعش، تبث الرعب في نفوسهم، بينما تكشف إحداهن أن الخلايا قتلت ابنتها(مرفق بالصور والفيديو).

تجاوز الحصار المفروض على حيي الشيخ مقصود والأشرفية ومقاطعة الشهباء العامين، مع ازدياد صعوبة تأمين المواد الأولية والمحروقات، في ظل تشديد حكومة دمشق الحصار وإغلاق الطريق أمام أكثر من 200 ألف شخص في الحيين، بالتزامن مع الحديث عن تقارب بين أنقرة ودمشق(مرفق بالصور والفيديو).

دعا عضو اللجنة المركزية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني غرب كردستان، شعب شمال وشرق سوريا، إلى مساندة قوات سوريا الديمقراطية في "عملية القسم"، والتكاتف للقضاء على الجواسيس والعملاء الذين يحاولون خلق الفتنة وضرب استقرار المنطقة(مرفق بالصور والفيديو).

يرى الباحث الأميركي، نيكولاس هيراس، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يسعى لإعادة العلاقات مع حكومة دمشق ومختلف حكومات المنطقة، بسبب تعرضه لضغوط داخلية كبيرة سياسية واقتصادية(مرفق بالصور).

فضحت تصريحات السياسيين الأتراك بشأن التقارب مع حكومة دمشق مدى نفاق دولة الاحتلال التركي مع ما تسمى "المعارضة" التي لطالما ادعت بأنها حليفة وداعمة لها منذ اندلاع الأزمة السورية، فيما شددت العضوة السابقة في اللجنة الدستورية، سميرة مبيض، أن على السوريين "بناء حريتهم ومستقبل دولتهم بأنفسهم، دون الاعتماد على جهات تستغل مآسيهم لمزيد من التغول عليهم"(مرفق بالصور).

أكد الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الحسكة، خبات سليمان، أن مياه محطة علوك لم تصل إلى مدينة الحسكة وريفها، منذ بداية شهر آب، نتيجة التعديات على خطي كهرباء ومياه محطة علوك من جانب مرتزقة الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

طالب الناطق باسم منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا، إبراهيم شيخو، ومهجرو عفرين المحتلة، روسيا بتحمّل مسؤولياتها وعدم البقاء صامتة حيال القصف اليومي التي تتعرض له ناحية تل رفعت والمنطقة من قبل دولة الاحتلال التركي، مؤكدين أن صمتها تواطؤ مع المحتل(مرفق بالصور والفيديو).

أكد شيوخ ووجهاء عشائر الطبقة وقوفهم إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية في عملية القسم وفي الدفاع عن المنطقة في وجه المحتل التركي، وطالبوا بإنزال أشد العقوبات بحق العملاء والجواسيس، وأوضحوا "العشائر العربية في المنطقة تتبرأ من كل عميل وخائن يعمل مع تركيا ضد أبناء شعبه وأهله"(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

عادت حالة اللا استقرار إلى قطاع غزة، وسط حديث عن أزمة مصرية - إسرائيلية على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، ما قد يجعل التصعيد في القطاع احتمال وارد.(مرفق بالصور).

تحليل

ما أشبه اليوم بالأمس، وكأن التاريخ يعيد حوادثه إنما بصور مختلفة، فالتغيير الديموغرافي هو أهم التحديات التي تتكرر في العقد الحالي، مع حوادث أخرى مشابهة جرت منذ أكثر من قرن في سوريا وتركيا(مرفق بالصور).

بعد اجتماعي طهران وسوتشي كلما كشف زعيم حزب العدالة والتنمية والدكتاتور المدني لتركيا أردوغان نواياه المتعلّقة بسوريا قُهرَ وقلبَ جميع الحجج التي كان يحافظ عليها حتّى الآن وبدأ بالسّعي لإقامة علاقات جديدة وهذا وضع جديد. وحقيقة أنّ العلاقات مع حكومة دمشق أصبحت إلزامية تشير إلى فشل سياسات الدولة التركية في سوريا. فلو كان هناك انتصار عسكري وسياسات من شأنها أن تعود بفائدة طويلة الأمد لتركيا لما احتاجت تركيا للحوار مع نظام الأسد. فعندما لم يتحقّق هدفهم في سوريا عكسوا موقفهم وقالوا: "هدفنا في سوريا ليست المنطقة، بل وحدة سوريا".(مرفق بالصور).

ANHA