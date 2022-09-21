​​​​​​​مخطط وكالة أنباء هاوار 21 – 9 – 2022

تدلي أمهات السلام في مزار الشهداء بمدينة الطبقة بيان للرأي العام بخصوص مقتل الفتاة الكردية جينا أميني على يد قوات الأمن الإيرانية، الساعة 9.30 (مرفق بالصور والفيديو).

تنظم حركة الشبيبة الثورية في منبج تظاهرة تنديد بالاحتلال التركي وهجماته المستمرة على شمال وشرق سوريا، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان يخرج أهالي مدينة قامشلو في مظاهرة من أمام صيدلية دهام بمدينة قامشلو الساعة 10:00صباحاً.(مرفق بالصور والفيديو)مام صيصيدل

تدلي منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة بياناً بمناسبة يوم السلام العالمي، أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة قامشلو الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

انتقد عضو لجنة المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان بدران حمو الصمت الدولي حيال الانتهاكات الفاضحة التي تمارسها الدولة التركية الفاشية بحق القائد عبد الله أوجلان، وآخرها إعفاؤه من "الحق في الأمل"، وطالب شعب شمال وشرق سوريا بالنزول إلى الساحات والمطالبة بالحرية الجسدية للقائد. (مرفق بالصور والفيديو).

اتفق خبراء وأكاديميون عرب أن إنشاء تحالف عربي - كردي بات ضرورة ملحة لمواجهة المخططات التوسعية لدولة الاحتلال التركي، وحذرواً أن ضربة توجهها تركيا للكرد سيكون بداية لاختراق البلدان العربية(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح سياسيون وأعضاء مجالس شعبية في دير الزور أن التقارب بين تركيا وحكومة دمشق هدفه ضرب مشروع الإدارة الذاتية، كما استنكروا صمت حكومة دمشق حيال هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت شخصيات وطنية في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، أن الروح الوطنية النابعة من نهج حركة الحرية والقائد أوجلان ستهزم سياسات الإبادة والصهر الممارسة ضدهم، وستعزز مستوى الوعي لديهم لتنظيم صفوفهم في مجابهة هجمات دولة الاحتلال التركي. (مرفق بالصور والفيديو).

وسط السياسات والانتهاكات الممنهجة التي تمارس على المواطنين، ارتفعت في السنوات الأخيرة حالات الانتحار بشكل مخيف في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق والاحتلال التركي، إذ أشارت آخر إحصائية أخذت من المنطقتين إلى وقوع 132 حالة انتحار خلال نصف عام فقط، فما هي المعاناة التي يعيشها المواطنون في تلك المناطق؟ وما هي الأسباب التي تدفعهم للانتحار؟(مرفق بالصور).

تستمر مشاريع الاستيطان التي ينفذها الاحتلال التركي، بغية إحلال تغيير ديمغرافي كامل في المناطق المحتلة، ومُحرك التمويل الخادع واحد، قضية اللاجئين، إذ يستغل الاحتلال التركي ملف اللاجئين السوريين كعقدة أخلاقية لحشر منتقدي مشاريع الاستيطان في الزاوية، بينما هدفها الأساس هو إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين، وتغيير معالم المناطق المحتلة(مرفق بالصور).

لا يزال الشد والجذب بين الأطراف الدولية المتصارعة على الأراضي السورية مستمراً، ففي حين تتالى اللقاءات بين هذه الأطراف خارج سوريا، تطفو على السطح مساعي المصالحة التركية مع حكومة دمشق، ومع استمرار تجاهل مسببات الأزمة وطرق المعالجة والحل، يبدو أن الوضع السوري يتجه نحو مزيدٍ من التعقيد(مرفق بالصور).

الشبيبة

يستمر كونفرانس الشبيبة لحماية الشبيبة في إقليم الجزيرة في يومه الثاني والأخير في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان الساعة10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

المجتمع والحياة

شارفت شركة تطوير المجتمع الزراعي في مدينة الرقة على الانتهاء من أعمال توسيع مجفف الذرة الصفراء والذي من المقرر أن يكون جاهزاً قبل بدء جني محصول الذرة الصفراء، بقدرة تجفيف يومية تصل إلى 1700طن، بعدما كانت قدرته 700 طن يومياً.

ANHA