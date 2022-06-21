​​​​​​​مخطط وكالة أنباء هاوار 21 – 6 – 2022

يشيع أهالي شمال وشرق سوريا جثمان الشهيد فرهاد شبلي في مزار الشهيد خبات ديرك بناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، وذلك في تمام الساعة الـ 16.00.(مرفق بالصور والفيديو)

تعقد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بمشاركة مجلس سوريا الديمقراطية، وقوات سوريا الديمقراطية، اجتماعا جماهيريا لأهالي المنطقة الجنوبية في مقاطعة الحسكة، في ناحية الشدادي، لمناقشة أخر التطورات السياسية، والعسكرية، والاطلاع على رؤية أهالي المنطقة، الساعة10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر فعاليات اليوم الثاني من خيمة "فزعة عشائر" التي نصبت تحت شعار" شيوخ ووجهاء مدينة منبج يتكاتفون ويتضامنون مع مجلسهم العسكري ضد التهديدات التركية"(مرفق بالصور والفيديو).

يعد فرهاد شبلي أحد أعمدة ثورة 19 تموز 2012، سخر حياته لخدمة قضية شعبه، كرس حياته لنشر فكر الأمة الديمقراطية بين عموم مكونات شمال وشرق سوريا، وصف برمز أخوة الشعوب، فمن هو؟(مرفق بالصور).

دعم بلا حدود، أهداف مشتركة، وعلاقات اقتصادية تربط دولة الاحتلال التركي بربيبها داعش؛ لتحقيق مطامع في سوريا والعالم، متجاهلة عضويتها في التحالف ضده، فيما يحذر سياسي من إعادة استخدام تركيا لخلايا داعش وإنعاشها وتحويلها إلى أدوات لاحتلال المنطقة(مرفق بالصور).

عبر وجهاء وساسة عن رفضهم لتهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة، وأكدوا على ضرورة التكاتف والتماسك والاتحاد لمجابهة تلك الهجمات، كما أكدوا وقوفهم إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح خبير الإستراتيجيات والسياسات المائية، رمضان حمزة، أن سوريا والعراق سيواجهان جفافاً غير طبيعي؛ بسبب إحكام تركيا سيطرتها على تدفقات نهر الفرات بالكامل، واستخدام النهر كسلاح صامت(مرفق بالصور).

ملف

تحاول الدولة التركية من خلال إعلام الحرب الخاصة التابع لها، ومن خلال ترويج الأكاذيب، إلى إخفاء جرائهما في احتلال المنطقة وهزائمها أمام المقاتلين والشعوب، وكذلك لشرعنة سياساتها. من ناحية أخرى تسعى مع وراء تلك الأكاذيب إلى مواصلة هجماتها البربرية على المنطقة. كما تكثف هجمات الإبادة الجماعية في شمال وشرق سوريا، وقصفت المنطقة حتى الآن بالأسلحة الثقيلة والمدفعية وقذائف الدبابات وقذائف الهاون والأوبيس 19879 مرة.

المرأة

ضمن فعاليات مؤتمر ستار لاستذكار مجزرة حلنج، سيتم زيارة أسر الشهيدات اللواتي فقدن حياتهن في استهداف الطائرات المسيرة للاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس المرأة بحزب سوريا المستقبل ندوة حوارية لشرح الوضع السياسي تحت شعار" نظمي قاومي حققي الحرية" في قاعة مجلس المنطقة الغربية بدير الزور (مرفق بالصور والفيديو).

في وقت يزعم رئيس دولة الاحتلال التركي، رجب طيب أردوغان، نيته إنشاء "منطقة آمنة" في المناطق السورية التي يحتلها، تشهد هذه المناطق جرائم قتل واغتصاب متكررة بحق النساء والأطفال ما يعطي صورة واضحة عن حجم المعاناة هناك. فأين "المنطقة الآمنة" وسط هذه الجرائم؟(مرفق بالصور).

ANHA