​​​​​​​مخطط وكالة أنباء هاوار 20 – 9 – 2022

يشيع أهالي ديرك جثمان الشهيد مروان بربندي خان من مشفى الوطني إلى معبر سيمالكا الحدودي بين روج آفا وباشور كردستان، حيث سيوارى الثرى في باشور الساعة8:00.(مرفق بالصور والفيديو)

بمناسبة الذكرى السنوية الـ19 لتأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي يتم افتتاح مكاتب جديد للحزب في ناحيتي عامودا الساعة 10.00 وتربه سبيه الساعة 16.00 وكركي لكي الساعة 17.00.بينما تقام احتفاليات بذات المناسبة في نواحي جل آغا في صالة روج آفا الساعة 18.00 وتل براك في المركز الثقافي الساعة 16.00 وديرك في مركز الشهيد باور الساعة19.00 إضافة لاحتفالية في مدينة قامشلو بمكتب الحزب الساعة 16.00(مرفق بالصور والفيديو).

خاض حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) خلال 19 عاماً من عمره مسيرة نضالية مليئة بالمحطات الصعبة، ولكنها حبلى بالمنجزات على الصعيد الكردي والسوري، ويضع نصب عينيه تحصيل اعتراف رسمي بالإدارة الذاتية ودمقرطة سوريا والانتقال بها إلى نظام لامركزي وصون مكتسبات الثورة عبر تنظيم المجتمع وفق أسس حرب الشعب الثورية(مرفق بالصور والفيديو).

يستعد كومين فيلم روج آفا للعرض الأول لـ"فيلم كوباني" الذي يجسد وقائع مقاومة القرن في مدينة كوباني خلال المعارك ضد داعش(مرفق بالصور والفيديو).

على الرغم من ترويج حكومة دمشق لموضوع "التسويات" على أنه روتين اعتيادي، إلا أن الشعب السوري بات متيقناً من عمليات السلب والنهب التي تتم عبر الأفرع الأمنية التابعة لحكومة دمشق، فمنطق الحكومة هو أن من يُجري تسوية فهو "إرهابي"، وإلا لما أقدم على هذه الخطوة، فقد أودع مدنيون وموظفون السجون بعد "التسويات"، ومجرمون تمت تبرئتهم بعد "دفع المعلوم"(مرفق بالصور).

أكد كتّاب في إقليم الجزيرة أن مسؤولية الدفاع عن المنطقة تقع على عاتق أبنائه، وخاصة الشبيبة، وليست القوات العسكرية فقط، لافتين إلى أهمية التنظيم على أساس حرب الشعب الثورية، في التصدي لهجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

شدد القيادي في تيار طريق التغيير السلمي محسن عقل أحمد أنه لا بد من إطلاق معارضة أو منصة معارضة داخلية تستقطب دول العالم، يكون لها شأن فاعل في حل الأزمة السورية بالضغط على النظام، مؤكداً أن الحل مرهون بتجميع القوى الديمقراطية بجبهة عريضة أو تجمع أو تحالف بحيث يكون لمجلس سوريا الديمقراطية دوراً رئيسياً ومركزياً بها(مرفق بالصور).

طالب نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حمدان العبد، الأمم المتحدة بممارسة ضغوط على الدول التي لها رعايا ضمن مخيم الهول لدفعها إلى استعادتهم(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

يدلي مجلس المرأة الديني في شمال وشرق سوريا بيان استنكاراً لقتل جينا أميني على يد الشرطة الإيرانية في الاكاديمية الإسلامية الديمقراطية في مدينة قامشلو الساعة 9:00.(مرفق بالصور والفيديو)

الشبيبة

يعقد حركة الشبيبة الثورية السورية كونفرانسه الأول لحماية الشبيبة في إقليم الجزيرة، في مركز تيكران للثقافة والفن في بلدة رميلان الساعة 9:00.(مرفق بالصور والفيديو)

الثقافة والفن

يعرض كومين فلم روج آفا العرض الأول لـ"فيلم كوباني" الذي يجسد وقائع مقاومة القرن في مدينة كوباني خلال المعارك ضد داعش بين عامي 2014 و 2015 والتي تلقت فيها داعش هزيمتها الأولى أثناء تمددها في سوريا والعراق، وذلك في قاعة المركز الثقافي في مدينة كوباني بتمام الساعة 18:00 (مركز بالصور الفيديو).

العالم والشرق الأوسط

عادت الأزمة السياسية التونسية بالتوازي مع أخرى اقتصادية إلى الواجهة مجدداً، وذلك على خلفية المراسيم الأخيرة للرئيس التونسي، قيس سعيد، وفي وقت انتقد البعض هذه القرارات يرى آخرون بأنها ضرورية للحفاظ على الدولة وتقطع الطريق على الإخوان الذين يحاولون خلط الأوراق بعد فشلهم السياسي(مرفق بالصور).

ANHA