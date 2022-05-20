​​​​​​​مخطط وكالة أنباء هاوار 20- 5 – 2022

يعقد اتحاد اعلام الحر في شمال وشرق سوريا مؤتمره الدوري السادس تحت شعار "معاً نحو أعلام واع ومسؤول واخلاقي"، وذلك في قاعة المؤتمرات بجامعة روج آفا، في الساعة الـ 09:30(مرفق بالصور والفيديو).

تختتم الشبيبة الثورية السورية فعاليات خيمة الاعتصام المنددة بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK شريك دولة الاحتلال التركي في شن هجمات الإبادة على مناطق الدفاع المشروع، بعد 5 أيام من فعالياتها في ناحية الدرباسية، عبر بيانا للرأي العام، بتمام الساعة 13.00. (مرفق بالصور والفيديو).

وصف الباحث الأميركي والمسؤول السابق في وزارة الدفاع، مايكل روبن، مشروع تركيا الاستيطاني بأنه تطهير عرقي، كما انتقد ضعف الموقف العربي والغربي حيال الجرائم التركية، قائلاً: "لو وقفوا في وجه أردوغان لمرة واحدة لظهرت حقيقة الرجل الضعيف". (مرفق بالصور).

اعترف المرتزق عبد الله إسماعيل أحمد، أحد أخطر متزعمي مرتزقة داعش، والمسؤول عن جميع العمليات الإرهابية في مدينة الحسكة وأريافها، أكبرها الهجوم على سجن الصناعة في الحسكة، أنهم كانوا يتلقون التعليمات من غرف العمليات الموجودة في الداخل التركي التي تدار من قبل الاستخبارات التركية (MİT)، وأكد أن تحرك قسد السريع أفشل جميع مخططاتهم. (مرفق بالصور والفيديو).

-اعتبر وجهاء العشائر الكردية والعربية في مقاطعة الحسكة، أن هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة استهداف لمكوناتها، مؤكدين أن الهدف منها ليس فقط احتلال الأراضي السورية إنما تطبيق مشروع العثمانية الجديدة(مرفق بالصور والفيديو).

-أكد المشاركون في خيمة الاعتصام أهالي مقاطعة الحسكة أن وجود الشعب الكردي مرتبط بشكل مباشر بالمقاومة التي تبديها قوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان، مطالبين الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK بالعودة عن خيانته(مرفق بالصور والفيديو).

-يخالف مشروع دولة الاحتلال التركي في بناء المستوطنات ضمن المناطق المحتلة، القرار الأممي 2254 بشأن سوريا، ويعمق الأزمة السورية، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم لجنة مهجري منطقة سري كانيه، الذي اعتبره مرفوضاً من قبل المهجرين عن المناطق المحتلة(مرفق بالصور والفيديو).

-يعرب أهالي إقليم الجزيرة، عبر سلسلة فعاليات أطلقوها في السابع عشر من أيار الجاري، عن استنكارهم لحظر اللقاءات مع القائد أوجلان، والهجمات الاحتلالية التركية وهجمات الخيانة التي يقوم بها الحزب الديمقراطي الكردستاني(مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

ذكر إسماعيل علي إسماعيل المنضم إلى صفوف بيشمركة الحزب الديمقراطي الكردستاني عام 1992 ومتواجدٌ الآن في روج آفا أنّ باشور محتل من خلال القواعد التركية الموجودة فيه. ودعا حكومة باشور كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني إلى إفساح المجال للشعب لإخراج المحتلين من باشور(مرفق بالصور والفيديو).

الشبيبة

يعقد اتحاد المرأة الشابة، اجتماعاً موسعاً لعضواته على مستوى شمال وشرق سوريا للحديث عن حقيقة العدو، تحت شعار "بروح شبابية فيان ونوجيان سننتصر في معركة الحرية"، وذلك في صالة سردم الثقافية بمدينة الحسكة، بتمام الساعة الـ 10.00. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

تعمل لجنة اقتصاد المرأة في ناحية ديرك عبر تنويع المحاصيل الزراعية على مكافحة احتكار التجار ورفد سوق الناحية بالمنتجات المحلية بأسعار وجودة مناسبة، كما تركز على تنمية الاقتصاد المجتمعي من خلال تأسيس جمعيات تعاونية(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA