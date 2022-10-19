​​​​​​​مخطط وكالة أنباء هاوار 19 – 10 – 2022

ينظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو مراسم غيابية للشهيد الكريلا سردم آكري الذي استشهد في هجمات بالأسلحة الكيماوية في جبال كردستان ضمن مقاومة زاب، وذلك في مزار الشهيد دليل صاورخان الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي إقليم الفرات في مظاهرة منددة بهجمات الاحتلال التركي واستخدمها للأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا في جبال كردستان والتي كان آخرها التي تسببت باستشهاد 17 مقاتلاً من قوات الكريلا، وتنطلق المظاهرة من ساحة المراة الحرة في تمام الساعة 10:30 في حين يدلي مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة ببيان إلى الرأي العام حول ذلك ، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

يدلي مؤتمر ستار ومؤسسات المجتمع المدني ومجلس ناحية ديرك ببيان الى الرأي العام حول حريق سجن أفين وفقدان سياسيين حياتهم، وذلك امام مركز مؤتمر ستار وسط السوق بمدينة ديرك، الساعة الـ09:00 ويدلى مجلس العدالة الاجتماعية واتحاد المحامين في إقليم الفرات ببيان مندد بحاثة الحريق، ومساندة انتفاضة الشعب الكردي في روجهلات كردستان، وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهراً من أمام مقر اتحاد المحامين في مدينة كوباني.(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، مراسم استذكار 64 شهداً من شهداء أشهر آب وأيلول وتشرين الأول استشهدوا في أماكن واوقات، مختلفة، وذلك في صالة النادي السياحي في تمام الساعة الـ 10:00 ( مرفق بالصور والفيديو).

تنظم هيئة المرأة ودائرة الإعلام في الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا ندوة حوارية تحت شعار "المرأة والإعلام" الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يقدم أهالي ناحية كركي لكي واجب العزاء لذوي الشهيدة روكسان زغروس الاسم الحقيقي نوروز طاهر التي استشهدت في جبال كردستان ، وذلك في ملعب رميلان في تمام الساعة الـ11:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم المجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة ورشه عمل لمناقشة مشاريع عام ٢٠٢٣ وذلك في مطعم طيفور بمدينة الحسكة ، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي ريف دير الزور الغربي جثمان شهيد من قوات سوريا الديمقراطية إلى مزار الشهداء في بلدة أبو خشب(مرفق بالصور والفيديو)

قال ساسة ومثقفون إن هدف دولة الاحتلال التركي من تكثيف هجماتها على شمال وشرق سوريا وباشور هو تطبيق الميثاق الملي، كما أكدوا على ضرورة توحيد جهود الكرد في مواجهة دولة الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

عملت دولة الاحتلال التركي، خلال نحو 5 أعوام، على إنشاء 20 مستوطنة في عفرين المحتلة، وتعمل على إنشاء المزيد منها، ناهيك عن المخيمات العشوائية لتوطين الأسر من مختلف المناطق السورية لتغيير ديمغرافيتها وتتريكها وسلخها عن كامل الجغرافية السورية(مرفق بالصور)

بعد خمسة أعوام على تحرير مدينة الرقة من مرتزقة داعش، شهدت المدينة تطوراً كبيراً في كافة المجالات الاقتصادية، والخدمية حيث شهدت إعماراً كبيراً، كل ذلك بفضل جهود لجان مجلس الرقة المدني، وإصرار الأهالي على إعادة مدينتهم كما كانت(مرفق بالصور والفيديو).

أكد أعضاء اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة أن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وحرمانه من "الحق في الأمل" وتعريضه لأبشع أنواع الضغوط، مسعى لطمس إرادة الشرق الأوسط في المطالبة بالحرية والعدالة(مرفق بالصور والفيديو).

تذخر مقاومة الكرامة في سري كانيه بقصص البطولة والفداء، إحداها للمقاتل مظلوم مادورا الذي فقد قدميْه الاثنتين وبقي محاصراً في مشفى روج أثناء الهجوم الاحتلالي التركي على المدينة في تشرين الأول عام 2019. ويقول إنه لا يزال يملك يدين تستطيعان حمل السلاح(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

أوضحت عضوة منسقية مؤتمر ستار لإقليم عفرين، شيرين حسن، أن مؤتمر ستار يعمل على تعزيز دور المرأة في كافة المجالات والعمل على الصعيد الكردستاني والإقليمي لتأسيس مؤتمر نسائي ذي رؤية موحدة في مواجهة الذهنية الذكورية للأنظمة الديكتاتورية(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

بالرغم من انتخاب رئيس جديد للعراق إلا التوقعات بشان تجاوز البلاد التي مزقتها التدخلات الخارجية تبقى في أدنى مستوياتها مع استمرار هيمنة القوى الكبرى على القرار السياسي في العراق(مرفق بالصور).

ANHA