​​​​​​​مخطط وكالة أنباء هاوار 18 – 9 – 2022

ينظم حزب سوريا المستقبل وحزب الخضر الديمقراطي لقاء جماهيري في الطبقة لشرح أخر التطورات السياسية والحرب التي تستهدف شمال وشرق سوريا (مرفق بالصور والفيديو).

تفتتح هيئة الثقافة والفن في قرية سنجق سعدون التابعة لناحية عامودا بمقاطعة قامشلو مركزاً للثقافة والفن الساعة 9:30.(مرفق بالصور والفيديو).

ينطم مجلس ناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو اجتماع جماهيري لشرح المستجدات السياسية الاخيرة في المنطقة الساعة 10.00 في مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي بالناحية(مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي اقليم الفرات في مسيرة حاشدة المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان، وتنطلق المسيرة من ساحة المرأة الحرة في مدينة كوباني بتمام الساعة 11:00 .

ينظم اتحاد الشبيبة الثورية محاضرة في مركز مجلس ناحية ديرك عن الاسعافات الأولية والتدريب على فك وتركيب السلاح لاعضاء الاتحادات التابعة لحركة المجتمع الديمقراطي وذلك في تمام الساعة 13:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تتجول الحافلة المتنقلة التي تنظم فعالياتها حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة لتوزيع كتب القائد عبد الله أوجلان في قرى الكوجرات التابعة لديرك ، الساعة 16.00(مرفق بالصور والفيديو).

أشار أقارب كريلا قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرّة- ستار الذين استشهد بعضٌ منهم على يد الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) إلى أنّ الأخير اتخذ من أردوغان أباً وشقيقاً له ومن الشعب الكردي عدواً له، ودعوا أهالي باشور كردستان إلى الوقوف بوجه سياسات الديمقراطي الكردستاني الغادرة. (مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الحقوقي مصطفى شيخ مسلم أن القانون الدولي بات حبر على ورق، وإلا لأوقف انتهاكات دولة الاحتلال التركي بحق القائد أوجلان في سجن إمرالي، مؤكداً أن "حق الأمل" ليس الوحيد الذي يتم تجاهله في تركيا(مرفق بالصور والفيديو).

قيمت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أمينة عمر الملتقيات التشاورية للقوى والشخصيات الديمقراطية بالمهمة للوصول إلى حل للأزمة السورية، وأوضحت أن هذه اللقاءات ستستمر للتوجه إلى عقد مؤتمر القوى والشخصيات الديمقراطية الذي سيضع سوريا أمام منعطف آخر وسيكون بادرة لحلحلة الأزمة.(مرفق بالصور والفيديو).

بهدف حماية الثقافة الدينية، أدرجت هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا مادة التربية الدينية (الإيزيدية والإسلامية) في المنهاج المدرسي، بينما يتم الاستعداد لتجهيز منهاج التربية الدينية المسيحية(مرفق بالصور والفيديو).

كشف صحفي وباحث مصري مختص في شؤون الجماعات الإرهابية عن سعي قوى دولية، لم يسمها، إلى ترسيخ مشكلة داعش لاستخدامها لأهداف سياسياً مستقبلاً، كما أكد أن الاحتلال التركي لشمال سوريا يعرقل جهود قسد في محاربة داعش(مرفق بالصور).

مع بدء كل عام دراسي، تتجدد معاناة الطلبة في مقاطعة الشهباء وقرى ناحيتي شرا وشيراوا جنوب مقاطعة عفرين المحتلة، وتستمر هذه المعاناة حتى نهاية العام الدراسي؛ بسبب عنهجية حكومة دمشق في حصارها للمقاطعة من جهة، وقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته التي تعرض حياتهم للخطر من جهة أخرى(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

ازدهرت زراعة القطن هذا العام في مدينة منبج وريفها، بعد الدعم الذي قدمته الإدارة الذاتية، فيما أشار المزارعون إلى أن خفض دولة الاحتلال التركي لمنسوب مياه الفرات أثر على محصولهم، مطالبين بفتح مركز للشراء القطن في المنطقة لتخفيف التكاليف(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

يتخوف السوريون من ازدياد تفشي مرض الكوليرا وخصوصاً في شمال وشرق سوريا في ظل قلة المياه بسبب ممارسات الاحتلال التركي ومرتزقته، فيما أفادت مصادر مطلعة بأن قوى الإطار التنسيقي أجرت مفاوضات مع القوى السنية والكردية بهدف وضع الملامح العامة للحكومة المقبلة التي ينوي الإطار تشكيلها، في غياب كامل للتيار الصدري(مرفق بالصور ).

ANHA