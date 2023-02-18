​​​​​​​مخطط وكالة أنباء هاوار 18 – 2 - 2023

ينظم اتحاد المرأة الايزيدية في روج افا بناحية تربه سبيه محاضرة للتعريف بعادات و تقاليد الديانة الايزيدية (عيد خدر الياس) في صالة مكتب (PYD) الساعة 12.00 (مرفق بالصور والفيديو)

يعقد اتحاد المرأة الشابة كونفراسه السنوي وذلك في قاعة سردم للثقافة بمدينة الحسكة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يعقد حزب الاتحاد الديمقراطي جلسة حوارية في صالة نقابة العمال في بلدة رميلان التابعة لناحية كركي لكي، بصدد التطورات الأخيرة، الساعة 14.00 (مرفق بالفيديو والصور).

شدّد مثقّفون، كتّاب وحقوقيون وعلماء في مختلف أنحاء العالم، من أميركا إلى أوروبا، ومن آسيا إلى أفريقيا على ضرورة ضمان الحريّة الجسديّة للقائد أوجلان في أقرب وقتٍ ممكن، ووصفوه بـ "الفيلسوف والوجه الحقيقي للإنسانيّة".

يهدد نفاد الحليب حياة الأطفال وصحتهم، نتيجة الحصار المفروض من قبل قوات حكومة دمشق على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، واستمراره على الرغم من الزلزال الذي حدث. (مرفق بالصور والفيديو)

أوضح عضو المكتب السياسي في هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي زياد وطفة، أن القائد أوجلان تجاوز الانتماءات القومية وانطلق ليكون قائداً أممياً، ورؤيته فاقت انتماءه القومي.

تواجه 18 قرية في الريف الغربي لمدينة كوباني خطر العطش؛ نتيجة الزلزال الذي ضرب المنطقة، 6 شباط الجاري، والذي أثّر على البنية التحتية وخزانات تحويل مياه الشرب. (مرفق بالصور والفيديو)

كشفت المنسقة والناطقة باسم "مبادرة نون لحرية اوجلان"، عن نتائج الزيارة التي أجراها وفد لمجلس أوروبا، وأشارت إلى أن لجنة مناهضة التعذيب (CPT) لم ترد على طلبهم ولم تحدد موعداً للقاء بهم.

أعادت كارثة الزلزال المدمر الأنظار إلى قضية إدخال المساعدات الإنسانية عبر معابر محددة وذلك نتيجة لسرقة هذه المساعدات بالإضافة إلى تحول الملف الإنساني إلى أداة للابتزاز السياسي، إذ طالب سياسي سوري بفتح كافة المعابر بما فيها المعابر مع شمال وشرق سوريا وإبعاد الملف الإنساني عن الابتزاز السياسي.

تقرير

كشف الزلزال في 6 شباط، زيف ادعاءات السلطات التركية التي استخفت بأرواح الملايين، فالأبنية هشة ولا مراعاة لشروط السلامة فيها، ومشاريعها محت تاريخ حضارات قديمة عاشت في المنطقة، والضرائب التي جُمعت، صرفت في خدمة الدولة، والمساعدات بيعت للمتاجر؛ إنها دولة حرب همها إبادة الكرد.

ANHA