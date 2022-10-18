​​​​​​​مخطط وكالة أنباء هاوار 18 – 10 – 2022

ينظم حزب سوريا المستقبل في ريف دير الزور الغربي ندوة لاستذكار الشهيدة هفرين خلف(الأمينة العامة للحزب) الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يحيي مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة ذكرى استشهاد المناضلة بيريتان "كولناز كارتاش" وذلك في قاعة حزب الاتحاد الديمقراطي بمدينة الحسكة الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح آلدار خليل أن مساعي الدولة التركية لبدء العلاقات مع دمشق، هي مساع تكتيكية ومن أجل المصالح، لذلك لا ينبغي لدمشق أن تنخدع بها وعليها الجلوس مع الإدارة الذاتية لحل المشاكل. وأشار خليل إلى أن المواجهات بين المرتزقة في عفرين وسيطرة هيئة تحرير الشام على تلك المنطقة جزء من خطة تركيا(مرفق بالصور والفيديو).

استنكرت مكونات شمال وشرق سوريا، كرداً وعرباً، المؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، وشددوا على ضرورة تصعيد النضال من أجل ترسيخ مشروع الأمة الديمقراطية وتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان(مرفق بالصور والفيديو).

ذكر الكاتب والسياسي الكردي، صلاح علمداري، أن الاقتتال بين المجموعات المرتزقة في المناطق التي تحتلها تركيا في الشمال السوري مرتبط بالترتيبات الأمنية بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال، وأكد هذا الاقتتال جرى بإيعاز تركي مباشر(مرفق بالصور).

على الرغم من فقدانه لقدمه وعجزه عن حمل سلاحه، يأبى المقاتل السابق ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية، عيسى الشحاذة، إلا أن يتابع السير في درب النضال حتى تحقيق الحياة الحرة، حاملاً كاميرته، ليثبت للعالم المعنى الحقيقي للتضحية(مرفق بالصور والفيديو).

أشار مثقفو إقليم الجزيرة إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول من خلال مشاركته لدولة الاحتلال التركي في المجازر والانتهاكات واستهداف المثقفين والوطنيين التستر على تاريخه القذر، مطالبين المثقفين الكرد بإيصال الحقيقة للعالم دون خوف، والتصدي للمساعي التي تستهدف الكرد ومستقبلهم(مرفق بالصور والفيديو).

أشاد الناطق باسم لواء الشمال الديمقراطي، محمود حبيب، بدور قوات سوريا الديمقراطية في حماية المنطقة وشعبها بالرغم من شراسة هجمات القوى المعادية، مرجعاً صلابة القوات إلى الدعم الشعبي الذي تتمتع به(مرفق بالصور والفيديو).

أكد وجهاء عشائر عربية أن تكاتفهم سيفشل المخططات الاستعمارية لدولة الاحتلال التركي، معربين عن ثقتهم بأبنائهم في قوات سوريا الديمقراطية وبنموذجهم المتمثل في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لتحقيق الأمن والسلم الأهلي(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

عدت الأممية جيان بنكي، قتل النساء استراتيجية أولى لنظام الدولة ومحوره الذهنية السلطوية، ولتغيير هذا النظام والقضاء عليه، شددت على وجوب معرفة النساء الجوهر الأساسي لهذه الأنظمة وفهم جذور المشكلة، وبالتالي توحيد نضالهن وجعل القرن 21 قرناً لثورة حرية المرأة(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

على الرغم من الدمار الذي لحق بصالات المسرح في بعض مناطق شمال وشرق سوريا بعد احتلالها من قبل المرتزقة، إلا أن أبناء تلك المناطق تمكنوا من النهوض بالحركة المسرحية، بعد دحر المرتزقة على يد قوات سوريا الديمقراطية(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

توزع شركة تطوير المجتمع الزراعي 14 صنفاً من بذار القمح الطري والقاسي، على المزارعين في إطار مساعيها المتواصلة لدعم القطاع الزراعي وهو عماد الاقتصاد في شمال شرق وسوريا(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA