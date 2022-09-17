​​​​​​​مخطط وكالة أنباء هاوار 17 – 9 – 2022

تستمر اعمال اليوم الثاني لملتقى قامشلو التشاوري في صالة زانا بمدينة قامشلو بالنقاش حول اللامركزية، الساعة ٠٩:٠٠. (مرفق بالصور والفيديو)

أكدت الناشطة الحقوقية اللبنانية، سوسن شومان، أن السلطات التركية تسعى لطمس الفكر التنويري عبر مواصلة فرض العزلة على القائد أوجلان بشكل لا إنساني، وأوضحت أن تركيا تخالف كافة المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها قانون "الحق في الأمل" والتي استبدلته بقرار "الإعدام حياً"، وأشارت إلى أن أفكار القائد عابرة للقيود، قائلة: "حررتني جينولوجيا وأغنتني مانيفستو الحضارة الديمقراطية".

يشيع أهالي المنطقة الجنوبية لمقاطعة الحسكة في شمال وشرق سوريا جثمان الشهيد في قوات سوريا الديمقراطية أشرف الصلفيح الى مثواه الاخير، الساعة 10.00 في الشدادي.(مرفق بالصور والفيديو)

يدلي المجلس الاجتماعي الأرمني ببيان للرأي العام تنديدا بالهجمات الاذربيجانية على الدولة الأرمنية، وذلك في مدينة الحسكة، الساعة 11.00 (بالصور والفيديو(

نددت أسر الشهداء في إقليم عفرين بالممارسات التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي بحق المعتقلين في سجونها، وأكدت دعمها لمقاومة السجون وعرّفتها بأنها مصدر الإرادة لها، واستنكرت العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالصور والفيديو)

استلمت أكثر من 15 ألفاً و413 أسرة مخصصاتها من مادة مازوت التدفئة في المناطق الجنوبية من مقاطعة الحسكة، بينما تستمر عمليات التوزيع التي من المتوقع أن تنتهي بداية شهر كانون الأول. (مرفق بالصور والفيديو)

في ليلة واحدة انقلبت حياتها رأساً على عقب. ظلت مختطفة في أيدي داعش لمدة 9 سنوات. تم اختطاف جميع أفراد عائلتها. منعت عن ثقافتها والتحدث بلغتها الكردية. حاولت الفرار عدة مرات، ولم يخطر ببالها إنها سوف تتحرر على يد مقاتلات وحدات حماية المرأة. تقول المرأة اليزيدية التي تم أنقاذها في مخيم الهول: "سأفعل كل ما بوسعي لإنقاذ النساء الإيزيديات".(مرفق بالصور والفيديو)

أوضح عضو مجلس سوريا الديمقراطية لمركزي عفرين والشهباء، جمال رشيد، أن مقاطعة عفرين المحتلة تعتبر مدخلاً لتطبيق الميثاق الملي بالنسبة لدولة الاحتلال التركي، ودعا السوريين إلى تبني قضية تحرير عفرين كقضية سورية. (مرفق بالصور والفيديو)

تسعى هيئة التربية والتعليم إلى بناء جيل أخلاقي متحضر، يتلقى المعلومات ويفهمها بدلاً من حفظها، وذلك من خلال نظام التقييم النموذجي الحديث الذي وُضع لتحسين سلوك وأداء الطالب، هذه التجربة الحديثة ثورة ذهنية وفكرية من شأنها بناء مجتمع أخلاقي وديمقراطي وسياسي يحب ويحترم الغير ويحافظ على محيطه وبيئته. (مرفق بالصور والفيديو)

يعتزم المجمع التربوي لمخيمي سري كانيه وواشوكاني، زيادة عدد المدارس خلال العام الدراسي الجديد، لاستيعاب أكثر من 6 آلاف طالب مهجر في المراحل الدراسية الثلاث، في حين يشير عضو في لجنة المتابعة إلى أن الاحتلال التركي تسبب بصعوبات كثيرة للطلبة مع بدء عدوانه واحتلاله لسري كانيه. (مرفق بالصور والفيديو)

العالم

عبرت مصر عن موقفها من حكومة عبد الحميد الدبيبة، حيث انسحب وفدها من اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب احتجاجاً على تولي وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة رئاسة الدورة الجديدة للمجلس خلفاً للبنان، وفي وقت يرى محللون أنه إجراء طبيعي يعود لانتهاء ولاية حكومة الدبيبة، وأكد آخرون بأن ما حدث هو إجراء مصري ضد تركيا.

ANHA