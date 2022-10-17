​​​​​​​مخطط وكالة أنباء هاوار 17 – 10 – 2022

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة، 56شهيداً من شهداء الحرية و الذين استشهدوا في أوقات متفرقة خلال أشهر ( تموز و آب وأيلول و تشرين الأول) وذلك في مركز المجلس في الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

تنديداً بإشعال النيران في سجن إيفين في العاصمة الإيرانية طهران والذي يحتجز فيه سجناء سياسيين، يدلي مؤتمر ستار ببيانات في نواحي تل تمر والدرباسية وذلك في تمام الساعة الـ 10.00 وفي السياق ذاته يخرج أهالي ناحية الهول بمقاطعة الحسكة في تظاهرة بتمام الساعة 10.00 بينما تخرج مظاهرة مماثلة في مخيم واشوكاني في الساعة 11:00 ، وأخرى في مدينة الحسكة الساعة 9.00.(مرفق بالصور والفيديو).

تنظم قوات حماية المجتمع في ناحية جل آغا بمقاطعة قامشلو، اجتماعاً للحديث عن أخر المستجدات السياسية في المنطقة، وذلك في المركز الثقافي في الناحية، الساعة11.00(مرفق بالصور والفيديو).

طالب الكاتب المصري، إلهامي المليجي، جميع الأحرار في العالم بتبني قضية القائد عبد الله أوجلان، مؤكداً أن المؤامرة الدولية التي طالب القائد لم تتمكن من حد تأثيره الفعال في المجتمع الكردي(مرفق بالصور).

شدد عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، أمين عليكو على ضرورة تحرك القوى الدولية بموجب التقرير الذي أعدته رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية بعد زيارته لباشور، حيال استخدام دولة الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا في جبال كردستان(مرفق بالصور والفيديو).

أكد رئيس حزب الاتحاد السرياني العالمي، إبراهيم مراد، أن هدف دولة الاحتلال التركي هو القضاء على كافة المكونات المتعايشة في ظل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، داعياً لتعميم نموذج هذه الإدارة في سوريا والشرق الأوسط(مرفق بالصور).

أوضح المتحدث الرسمي لقوات سوريا الديمقراطية بأن تصريحات الاحتلال وادعاءاته الكاذبة، ليست إلا وسيلة للتستر على جرائمه وفشله، داعياً الشعب لعدم تصديق الاكاذيب التي تطلقها دولة الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

أكد عضو حزب الاتحاد الديمقراطي، ووجيه من عشيرة العكيدات أن التلاحم بين مكونات المنطقة سيفشل جميع المخططات التركية الهادفة لبث التفرقة بين المكونات المتعايشة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا(مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت الناطقة باسم مجلس دير الزور العسكري، ليلوى العبد الله، أن هدف قوات سوريا الديمقراطية هو حماية أراضي شمال شرق سوريا وتحريرها من مرتزقة داعش وتحقيق أخوة الشعوب، وأكدت " سنحمي جميع أراضينا من الهجمات الداخلية والخارجية"(مرفق بالصور والفيديو).

شهدت المناطق السورية التي تحتلها تركيا وخاصة عفرين اقتتال بين المجموعات المرتزقة انتهى بسيطرة مرتزقة "تحرير الشام" على عفرين. فما هي أهداف ذلك؟ ولماذا عفرين تحديداً؟(مرفق بالصور).

المرأة

تزايدت ردود الفعل النسائية بعد قتل جينا أميني وزينب محمد واغتيال ناكهان آكارسال، إذ أدانت الناشطات والمثقفات قتل النساء ودعون إلى الاتحاد وتعزيز النضال ضد النظام الأبوي الذي يضطهد المرأة(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

تعقد هيئة الإدارة المحلية والبلديات في إقليم الجزيرة ولجنة البلديات في مقاطعة قامشلو، اجتماعات مع كومينات وأهالي المقاطعة؛ للنقاش حول إمكانية تنفيذ أهم المشاريع التي تصب في المصلحة العامة بعد تقديم الكومينات لمقترحاتها، بهدف إعداد خطة عمل للمشاريع الخدمية ضمن موازنة عام 2023(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA