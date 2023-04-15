​​​​​​​مخطط وكالة أنباء هاوار 15 – 5 - 2023

أدانت إداريات وعضوات أحزاب سياسية في الرقة، العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وصمت القوى الدولية حيال ما يُرتكب بحق القائد من جرائم، وطالبن برفع العزلة وتحقيق حريته الجسدية. .(مرفق بالصور والفيديو)

أنهت لجنة الصحة في دير الزور أعمال ترميم مشفى الكسرة العام بريف دير الزور الغربي، ومن المقرر أن يفتح المشفى أبوابه في الأيام القليلة القادمة. .(مرفق بالصور والفيديو)

على الرغم من ضعف القوة الشرائية لليمنيين، نتيجة انقطاع الرواتب وتردي الوضع الاقتصادي جراء الحرب والحصار، إلا أن الشعب اليمني استقبل شهر رمضان بالرحمة والفرحة والخير وبالأجواء الروحانية الطيبة. .(مرفق بالصور والفيديو)

لم تعد معظم الأسر القاطنة في مناطق سيطرة حكومة دمشق قادرة على الاحتفال بالأعياد منذ سنوات، فمع اقتراب عيد الفطر تعجز هذه الأسر عن شراء الألبسة وإعداد الحلويات؛ نظراً للرواتب الهزيلة التي لا تكاد تكفي لمدة ثلاثة أو أربعة أيام. .(مرفق بالصور والفيديو)

يتواصل الحديث عن مسار التقارب بين دمشق والاحتلال التركي، فما بين الإعلان عن الاجتماعات وتأجيلها، ينظر السوريون بقلق إلى هذه اللقاءات المتكررة، وفي المقلب الآخر يتقدم مسار التطبيع العربي مع دمشق بسرعة أكبر. فكيف تتقدم هذه المسارات؟ وما هي نتائجها المتوقعة؟

حذر مكتب الوقاية التابع للجنة الزراعة والري في الرقة المزارعين من انتشار حشرة السونة ضمن حقول القمح، وطالب بأخذ التدابير اللازمة لمكافحتها. .(مرفق بالصور والفيديو)

يشيع أهالي مدينة قامشلو جثمان الشهيد باران نصيبين المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية (QSD) الذي استشهد إثر هجوم طائرة مسيرة لدولة الاحتلال التركي ليلة يوم الجمعة، وذلك إلى مزار الشهيد دليل ساروخان، الساعة 11:00.(مرفق بالصور والفيديو)

ينظم اتحاد المرأة الايزيدية في ناحية تربه سبيه محاضرة واحتفالية بمناسبة عيد الأربعاء الاحمر، في صالة مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي الساعة 13.00 (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA