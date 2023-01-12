​​​​​​​مخطط وكالة أنباء هاوار 12 – 1 – 2023

يشيع أهالي ناحية الشدادي جثمان المقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية زاهد عيد الحسين إلى مقواه الأخير في مزار الشهداء، الساعة 09.00(مرفق بالصور والفيديو).

يفتتح اتحاد المرأة الشابة في قرية تل حفيان في ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة دورة تدريبية للإسعافات الأولية باسم الشهيدة "ساكينة جانسز"، الساعة 09.30(مرفق بالصور والفيديو).

يحيي المجلس العسكري السرياني الذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه وذلك في فوج الشهيد اردغلا بمدينة الحسكة في تمام الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر حزب سوريا المستقبل الشهيدين زكريا و بشار اللذين استشهدا في العام الماضي نتيجة هجوم مسلح استهدف مقر الحزب في مدينة منبج، وذلك من خلال بيان يدلي في مكتب الحزب ببلدة العريمة، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم المجلس الاجتماعي الأرمني في مدينة الحسكة مظاهرة للمطالبة بفك الحصار على آرتساخ من قبل السلطات الأذربيجانية تحت شعار " لا لإبادات جديدة بحق الشعب الأرمني"، تنطلق من أمام حديقة القائد في حي الناصرة، الساعة 11:00. وتنطلق التظاهرة امام حديقة القائد بحي الناصرة.

بمناسبة الذكرى السنوية الـ18 لتأسيس مؤتمر ستار، تُنظم في ناحية تل حميس بمقاطعة قامشلو احتفالية وذلك في المركز الثقافي، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم اتحاد المثقفين في مدينة الطبقة أمسية شعرية تحت عنوان "المسك المسموع" الساعة 13.00 في مركز الثقافة والفن(مرفق بالصور والفيديو).

كشفت المنسقة والناطقة باسم "مبادرة نون لحرية أوجلان" سوسن شومان، عن زيارة مرتقبة للمبادرة إلى المجلس الأوروبي ولجنة مناهضة التعذيب الأوروبية في أواخر شهر كانون الثاني الجاري، للمطالبة بكشف مصير القائد أوجلان(مرفق بالصور)

أكد رئيس حزب التآخي الكردستاني وعضوة المجلس العام بحزب الاتحاد الديمقراطي، أن صمت القوى الدولية حيال الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي واستخدامها للأسلحة الكيماوية في مناطق الدفاع المشروع هو جريمة بحق الإنسانية(مرفق بالصور والفيديو)

تلاحق أجهزة الأمن والسلطات الفرنسية منذ وقوع مجزرة باريس الثانية التي استشهد فيها3 من النشطاء الكرد اتهامات كثيرة بالتهاون والتواطؤ خاصة بعد إطلاق سراح القاتل، وسط تحذيرات من احتمالية تكرار الجريمة(مرفق بالصور)

أكدت أسر الشهداء في مدينة الطبقة، أنها لا تعتمد على أية قوة خارجية، بل تعتمد على قوتها الذاتية للدفاع عن مكتسبات المنطقة التي تتعرض لهجمات دولة الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو)

تحليل

يرمي نظام الحداثة الرأسمالية عبر أدواته المتدخلة في الأزمة السورية؛ القضاء على العصرانية الديمقراطية الصاعدة في سوريا، لسد الطريق أمام التحول الديمقراطي الذي تقوده شمال وشرق سوريا بجميع مكوناتها(مرفق بالصور)

ANHA