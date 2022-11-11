​​​​​​​مخطط وكالة أنباء هاوار 11 – 11 - 2022

يشيع أهالي مدينة قامشلو، جثمان عضو قوى الامن الداخلي، "نيجرفان حبو"، الذي استشهد أثناء أداء مهامه ، وذلك إلى مزار الشهيد دليل ساروخان في مدينة قامشلو، الساعة 13:00 (مرفق بالصور والفيديو).

يقدم أهالي ناحية تربه سبيه واجب العزاء لذوي الشهيد سيبان كاركوجان، الاسم الحقيقي، خالد تمي، مقاتل قوات الدفاع الشعبي، وذلك في قرية دكري شرق ناحية تربه سبيه، الساعة الـ10:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

شدد العرب والشركس والتركمان على ضرورة اعتماد الإدارة الذاتية نموذجاً للحل في كامل سوريا لإنهاء أزمتها التي تجاوزت عقداً من الزمن. (مرفق بالصور والفيديو).

حمّل حقوقيون المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة مسؤولية استمرار الجرائم التركية بحق الكرد، لافتين إلى أن صمت القوى الدولية عن جرائم تركيا يبقي تلك المؤسسات بلا فاعلية. (مرفق بالصور والفيديو).

تفتقر المشافي الواقعة في مناطق سيطرة حكومة دمشق في حلب للكادر الطبي والتمريضي، وباتت الخدمات الطبية فيها شبه معدومة وسيئة جداً.

اعتبرت نساء من مدينة منبج أن العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان جريمة ضد الإنسانية، تسعى الدولة التركية من خلالها، إلى فرض الاستسلام على الشعوب، مؤكدات أن الشعوب التواقة للحرية ستسير على نهج وفكر القائد عبد الله أوجلان رغم جميع الضغوطات التي تمارس ضدهم. (مرفق بالصور والفيديو).

تقرير

تواجه مساعي الدولة التركية الفاشية لتطبيع علاقاتها مع مصر العديد من الصعوبات والمعوقات في ظل رفض القاهرة التقارب معها دون وجود تغيير حقيقي في سياسات الأخيرة وممارساتها بليبيا التي تعتبرها مصر تهديد واضح لأمنها القومي، فهل وصلت هذه المساعي إلى طريق مسدود؟

المجتمع والحياة

بدأت مؤسسة إكثار البذار في مدينة الرقة، قبل أيام، بتوزيع بذار القمح والأسمدة، على الجمعيات الزراعية، بكمية بلغت 13 ألف طن من بذار القمح، بالإضافة إلى 50 كغ من الأسمدة للدونم الواحد. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA