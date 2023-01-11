​​​​​​​مخطط وكالة أنباء هاوار 11 – 1 – 2023

تعقد مكاتب المرأة في بلديات الشعب في شمال وشرق سوريا، اجتماعها السنوي، وذلك في قاعة المجلس التشريعي في ناحية عامودا بمقاطعة قامشلو، الساعة 09.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يشيّع أهالي مدينة الحسكة جثمان الشهيدين زكي كربوز الاسم الحركي أحمد شورش وأوزكور مام أوغلي الاسم الحركي فرات نوال، من الحزب الشيوعي الماركسي – اللينيني MLKP، وذلك في مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية في مدينة الحسكة الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

تدلي شبيبة حزب السوريا المستقبل في مقاطعة كوباني ببيان، حول التطبيع والتقارب بين حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي، وذلك في تمام الساعة 11:00(مرفق بالصور والفيديو).

تخرج حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية تربه سبيه في مظاهرة، دعماً لمقاومة الكريلا في جبال كردستان واستنكاراً لاستخدام جيش الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية وذلك في بلدة تل معروف، الساعة 12.00(مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت حميدة رينجوز أوغلاري أنه تم في اجتماع موسكو الثلاثي تقديم موضوع "قيام سوريا وتركيا معاً بمحاربة المجموعات الانفصالية" كهدية انتخابية لأردوغان وقالت: "من المتوقع أن تمنح هذه النقطة لأردوغان في الانتخابات ’ قصّة انتصار‘ و ’دعاية انتخابية مؤثّرة‘"(مرفق بالصور).

استنكرت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في ريف دير الزور الشرقي، الهجمات التركية على شمال شرق سوريا، وأدانت صمت القوى الدولية حيال استخدام دولة الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية في مناطق الدفاع المشروع (مرفق بالصور والفيديو).

طالبت مكونات مدينة منبج وريفها، كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية بالكشف الفوري عن الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان، وفك العزلة المفروضة عليه من قبل دولة الاحتلال التركي (مرفق بالصور والفيديو).

يتوجّس السوريين من مسار التقارب بين حكومة دمشق والاحتلال التركي ويذكّرهم تاريخ العلاقات بين الدولتين أن حكومة دمشق دائماً أبرمت صفقات مع دولة الاحتلال لم يكن للشعب السوري فيها ناقة ولا جمل فيها (مرفق بالصور).

السياسة كشفت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر أن شخصيات في إطار "المعارضة السورية" في تركيا أبدت تأييدها لموقف مسد وأوضحت رفضها للتقارب التركي مع حكومة دمشق، مؤكدة أنها بصدد دراسة هذه المواقف للوصول إلى آلية وموقف مشترك في وجه أطماع تركيا ومصالحها المشتركة مع دمشق على حساب السوريين (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

تعهدت عضوة منسقية مجلس عشتار في مخيم مخمور، خانتور كارا، بتصعيد النضال على خطى الشهيدة أفين كوي، لافتة أن الشهيدة بالنسبة لهن "فلسفة حياة مفعمة بالأخلاق والقيم الإنسانية" (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

تعتبر البوابة الالكترونية لتقديم الشكاوى والمقترحات التي طرحتها الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة جسراً يقوي التلاحم بين الإدارة والمجتمع، وخطوة لتطوير الرقابة المجتمعية لمعالجة المشاكل الخدمية في المنطقة (مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

تعاني أحياء كثيرة في لبنان من ارتفاع معدلات السرقة والنشل والسطو، وانعدام الأمن، ما دفع ببعض الشبان للسهر على أمن السكان، من 6 مساءً وحتى الساعة 6 صباحاً، ما يجعل لبنان أمام أمن ذاتي مشروع، في ظل تفكك الدولة (مرفق بالصور).

ANHA