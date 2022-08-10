​​​​​​​مخطط وكالة أنباء هاوار 10– 8 – 2022

يشيع أهالي مدينة قامشلو جثمان الشهيد محي الدين كلو الذي استشهد في قصف للاحتلال التركي إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد دليل صاروخان، الساعة 18.00، بينما يشيع أهالي ناحية تربه سبيه جثمان الشهيدة دلسوز إلى مزار الشهيد دلشير في قرية دكري الساعة 9.00 (مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي ناحيتي تل كوجر وكركي لكي جثمان الشهيد ماهر عباس العذبة إلى مثواه الأخير بمزار الشهيد عقاب الاسود بتل كوجر 18.00(مرفق بالصور والفيديو).

بدعوة من امهات الشهداء يخرج أهالي ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو في وقفة احتجاجية ضد التصعيد التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، يعلن من خلالها حالة النفير العام، وذلك في ساحة شنكال بالناحية، في تمام الساعة الـ ٠٩:٠٠. (مرفق بالصور والفيديو)

تدلي هيئة الداخلية ببيان إلى الرأي العام وذلك في مبنى الهيئة بمدينة قامشلو، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي ناحية كركي لكي في تظاهرة تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان والمطالبة بحريته الجسدية الساعة، 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي ديرك في مظاهرة منددة بالقصف التركي على شمال وشرق سوريا وذلك في تمام الساعة ١٠.00 تنطلق من ساحة آزادي( مرفق بالصور والفيديو).

يدلي الأطفال المهجرون في مخيم سري كانيه بمدينة الحسكة بياناً تنديداً بجرائم ووهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وذلك في المخيم الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

بينما تواصل الدولة التركية المحتلة هجماتها على شمال وشرق سوريا، يستمر الأهالي بمقاومتهم ويؤكدون استعداداهم لمواجهة كل الهجمات بالاعتماد على قواهم الذاتية (مرفق بالصور والفيديو).

أكد مطران إقليم الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس مار موريس عمسيح أن الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا تهدد جميع مكونات المنطقة، وطالب العالم بلجم دولة الاحتلال التركي (مرفق بالصور والفيديو).

في ظل تصعيد دولة الاحتلال التركي من هجماتها وقصفها على شمال وشرق سوريا، أكد وجهاء وأعيان العشائر على مواصلة دعمهم ومساندتهم لقوات سوريا الديمقراطية ضد هذه الهجمات، داعياً شعب المنطقة إلى تصعيد النضال لتحرير المناطق المحتلة التي تحوّلت إلى بؤر للمرتزقة (مرفق بالصور والفيديو).

أكد إداريو مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين أن دولة الاحتلال التركي تفشل يوماً بعد يوم في تحقيق أهدافها، على الرغم من استخدامها الأسلحة الحديثة والكيماوية، بفضل مقاومة الكريلا في جبال كردستان، مشددين على ضرورة دعم المقاومة التاريخية والبطولية لقوات الكريلا (مرفق بالصور والفيديو).

استذكر أبناء ووجهاء الشعيطات أحداث المجزرة ارتكبها مرتزقة داعش قبل 8 سنوات، وأشادوا بدور مقاتلي ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية الذين حرروا المنطقة من داعش (مرفق بالصور والفيديو).

يعقد محامو شمال وشرق سوريا خلال أيلول القادم، اجتماعاً في مصر، بخصوص العزلة المشدّدة المفروضة على القائد أوجلان في إمرالي، حيث سيتم مناقشة هذه القضية مع محامين عرب وأطراف قانونية خارجية. وفي هذا السياق قال المحامون: "إنّ إمرالي هو ذروة الانتهاكات، وسجن داخل سجن. وسنكون جنوداً قانونيين أوفياء ضد هذا" (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

أعربت ناشطات سوريات عن إعجابهن بثورة المرأة في شمال وشرق سوريا، وشددن على ضرورة تطوير وعي مجتمعي يعترف ويطبق المساواة بين الجنسين (مرفق بالصور).

العالم والشرق الأوسط

تباينت تعليقات الخبراء التونسيين حول سياسات الرئيس، قيس سعيّد، الأخيرة ونصوص الدستور الذي تم الاستفتاء عليه منذ أيام، إلا أن ذلك لم يمنعهم من الاتفاق على إيجابية انتهاء زمن الإخوان والإسلام السياسي في تونس(مرفق بالصور ).

الشبيبة

أوضح شبيبة الرقة أنهم يعملون ضمن حالة الطوارئ وفق مبادئ حرب الشعب الثورية للدفاع عن المنطقة، فيما تتجهز حركة شبيبة مدينة منبج وريفها من خلال دورات تدريبية لصد لأي عدوان(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA