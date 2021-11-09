​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  9-11-2021

-يشيع أهالي منبج جثامين 4 شهداء إلى مثواهم الأخير في مزار الشهداء, الساعة 13:00. كما يشيع أهالي الحسكة جثمان شهيدين إلى مثواهما الأخير في مزار الشهيد دجوار في قرية الداودية الساعة 12:00 (مرفق بالصور والفيديو).

- لدعم العلاقات المجتمعية ولتعزيز التماسك الاجتماعي، يقيم مركز السلام والمجتمع المدني جلسة حوارية تحت شعار "تعزيز دور الشخصيات المجتمعية والمؤسسات في بناء السلام والتماسك الاجتماعي" وذلك في مطعم طيفور بحي تل حجر بمدينة الحسكة الساعة 9:30 (مرفق بالصور والفيديو).

-يستمر أهالي المنطقة في اعتصامهم أمام معبر سيمالكا الحدودي لليوم الـ 35 على التوالي، لمطالبة حزب الديمقراطي الكردستاني تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم، (مرفق بالصور والفيديو).

نوه المتحدث باسم حركة السلام البلجيكية لودو دي براباندر، إلى إنه تم إدراج اسم حزب العمال الكردستاني في قائمة "المنظمات الإرهابية" لأسباب سياسية، قائلاً أن "أردوغان يحتاج إلى أعداء من أجل الإبقاء على نظامه القومي الاستبدادي".(مرفق بالصور والفيديو).

أكد أهالي ناحية تربه سبيه أن مكونات شمال وشرق سوريا، وخلال السنوات السابقة، أثبتت للعالم أن حقيقة الشعب الثوري المحارب قادر على بناء مجتمع ديمقراطي وهزيمة الاحتلال، وشددوا على ضرورة الاستمرار في هذا النهج أمام التهديدات التركية الجديدة على المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

-كثّفت قوات حماية المجتمع مؤخراً وجودها في المواقع الرئيسة في مقاطعة كوباني، على وقع التهديدات التركية وتحركات المجموعات المرتزقة التابعة لها في خطوط التّماس مع شمال وشرق سوريا، للحفاظ على أمن واستقرار المدينة. (مرفق بالصور والفيديو).

استقبل المعهد الصحي في إقليم عفرين أول دفعة للطلبة بعد افتتاحه في مقاطعة الشهباء، في هدف لرفد المستشفيات والمراكز والنقاط الصحية بالكادر اللازم. (مرفق بالصور والفيديو).

قال عدد من الطلاب الذي بدأوا بالدراسة في جامعة روج آفا هذا العام، إن جامعة روج آفا تساهم في إبعادهم عن أفكار الأنظمة السلطوية، وأضاف الطلاب "نحن لا نرغب فقط في إكمال التعليم والدراسة، بل نسعى إلى المساهمة في توعية وتطوير المجتمع".(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

تشهد الأوضاع السورية تطورات متسارعة وغير واضحة المسار، وبالتزامن مع إرسال قوات دمشق والاحتلال التركي ومرتزقته تعزيزات عسكرية إلى الشمال الغربي لسوريا يهدد الاحتلال التركي بشن هجمات جديدة على شمال وشرق سوريا، فإلى أين تسير التطورات؟(مرفق بالصور والفيديو).

أدانت أوساط شعبية في شمال وشرق سوريا الصمت الدولي حيال استخدم جيش الاحتلال التركي في باشور (جنوب كردستان) وشمال وشرق سوريا الأسلحة المحرّمة دولياً، مؤكدة أن هذا الصمت سيسمح لأردوغان ارتكاب المزيد من الجرائم. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA