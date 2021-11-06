​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  6-11-2021

ـ تصدر حركة الشبيبة الثورية ببيان استنكارا لهجمات وتهديدات الاحتلال التركي على شمال شرق سوريا وذلك في حي المفتي بمدينة الحسكة. (مرفق بالصور والفيديو).

-تتبع الدولة التركية المحتلة سياسة التتريك في المناطق التي تحتلها، وتدّعي أن احتلالها ليس بدائم، إلا أنها تحتل جرابلس وإعزاز والباب وعفرين وسري كانيه وكري سبي منذ 2016 وتربطها بها. (مرفق بالصور والفيديو).

-حرب الشعب الثورية ومبادئ الدفاع عن النفس في إطار الحماية الجوهرية تعد من أسس الحفاظ على الذات ومكتسبات الشعوب يتخذها مهجرو عفرين أساساً لهم لأنها تعد الحل الأمثل لمواجهة كافة أشكال الهجمات عليهم. (مرفق بالصور والفيديو).

أشار الرئيس المشترك لمنظمة حقوق الإنسان في إقليم الفرات، أحمد داود، إلى أن دولة الاحتلال التركي ارتكبت جرائم حرب في الشمال السوري، وعليه يجب أن تحاسب أمام القضاء الدولي. (مرفق بالصور والفيديو).

يستمر ميراث المجازر الذي استمدته الدولة التركية المحتلة من العثمانيين اليوم من خلال التهديدات الجديدة ضد شعوب المنطقة. (مرفق بالصور).

تحليل

-كان موضوع هجوم الدولة التركية المحتمل هو الموضوع الرئيسي الذي تم الحديث عنه في النقاشات والتحليلات التي تتعلق بروج أفا. هذا الوضع الذي يواجهه الشعب في ظروف الحرب هو أكثر ثقلاً على شعوب روج أفا. ورغم أنه من غير الممكن التنبؤ بموعد حدوثه إلّا أنه يجب رؤية احتمالية الحرب على الدوام.

العالم

في ظل الأزمة الاقتصادية في لبنان وارتفاع نسبة البطالة، اتجه البعض إلى تحويل النفايات والمخلفات القابلة للتحلل، والمجمّعة من الأسواق المحلية إلى سماد عضوي. من خلال مشروع يؤمل أن يخلق فرصاً للعمل، ويفيد المناخ البيئي والصحة. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

-تستعد هيئة الإدارة المحلية في إقليم عفرين لاستقبال فصل الشتاء بإطلاق عدة مشاريع خدمية تهدف لتحسين الواقع الخدمي في مقاطعة الشهباء، في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه حكومة دمشق على المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA