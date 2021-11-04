​​​​​​​مخطط مركز وكالة أنباء هاوار  4-11-2021

-توزع مؤسسة اللغة الكردية في قامشلو شهادات التخريج على طلاب اللغة الكردية ( اللهجة الزازاكية)، الساعة الـ11:00.(مرفق بالصور والفيديو).

-تنطلق في كوباني مسيرة راجلة للشبيبة ستجوب عدداً من القرى في ريف مقاطعة كوباني وتستمر لمدة يومين متتاليين تنديدا بالتهديدات والهجمات التركية على شمال شرق سوريا وباشور كردستان، الساعة 09:00 (مرفق بالصور والفيديو).

دعا مجلس الأعيان في مدينة منبج وريفها أبناء المنطقة إلى عدم التأثر بالحرب النفسية التي تمارسها تركيا ضد شمال وشرق سوريا من خلال تهديداتها باجتياح المنطقة؛ وأكد ان وحدة وتكاتف مكونات المنطقة سيدحران الاحتلال التركي من سوريا. (مرفق بالصور والفيديو).

تشهد كنيسة مار جرجيس في قرية دريجيك على تاريخ من التآخي بين السريان والمسلمين والإيزيديين، ومنذ أكثر من نصف قرن تعتبر مقصداً وعلامة على العيش المشترك بينهم بعد أن شارك الجميع في بنائها. (مرفق بالصور والفيديو).

قالت عضوة منسيقة مؤتمر ستار في إقليم الفرات ماجدة حسون بأن "استخدام دولة الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً في جبال كردستان ضد قوات الكريلا عمل منافي للأخلاق والقوانين"، ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي التحرك لإيقاف تركيا عن جرائمها ومجازرها في المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

يا ترى هل ستجتاح الدولة التركية منطقة أخرى في شمال وشرق سوريا؟ ما الذي ستجلبه معها؟ محاولة احتلالية أخرى للدولة التركية، وما الأهمية الجيوستراتيجية والسياسية للمناطق التي تواجه محاولة الاحتلال؟(مرفق بالصور والفيديو).

سياسة

-رحب رئيس المبادرة الوطنية للكرد السوريين، عمر أوسي، بتصريحات كل من جميل بايك وآلدار خليل حول المصالحة مع حكومة دمشق، وأشار إلى أن هذه المصالحة ستقوي الدولة السورية كدولة، وأكد بأن الائتلاف تحول إلى أداة لمساعدة تركيا على توسيع احتلالها. (مرفق بالصور والفيديو).

أشار الأمين العام لحزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري، أحمد الأعرج، إلى أن التطورات الأخيرة في إدلب تفيد بأن هناك تنسيق بين الجانبين الروسي والأمريكي لإنهاء ملف الإرهابيين الذي تستخدمه تركيا للضغط على الشعب السوري واحتلال الأراضي السورية، مؤكداً أن إنهاء تواجد تركيا في إدلب سيؤثر إيجاباً على الوضع السوري برمته. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

قالت ممثلات عن الإدارة الذاتية إن اعتراف إقليم كتالونيا بالإدارة الذاتية نابع من ثورة المرأة التي واجهت المخاطر والصعوبات في سبيل إنجاح المشروع الديمقراطي ونقل هذه التجربة إلى المحافل الدولية عبر زيارات إقليميةٍ تجريها بما يمكنها من كسب اعتراف دولي بالإدارة. (مرفق بالصور والفيديو).

كردستان

دعا عبد الله عيسى حسو شقيق الشهيد سيبان الذي استشهد على يد مرتزقة لشكري روج التابع للديمقراطي الكردستاني، دعا الشعب الكردي إلى رفض سياسات الحزب الديمقراطي. (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

يشهد قطاع غزة، موجة ارتفاعٍ في أسعار السلع الأساسية، كالعدس والأرز والزيت والطحين، الأمر الذي يؤرق آلاف العائلات في ظل تزايد معدلات الفقر والبطالة في القطاع الفلسطيني الذي يسكنه أكثر من مليوني نسمة، ما يزيد عن نصفهم يعيشون تحت خط الفقر. (مرفق بالصور).

ANHA